Субсидиарная ответственность. Минусы самостоятельной защиты в суде

На вас в суд подали заявление о субсидиарной ответственности и предстоит судебное заседание? При этом вы для себя решили, что платить юристу дорого, поэтому будете защищать себя самостоятельно. В этом безусловно есть свои преимущества, но рассмотрим также и недостатки.

Так, вы точно сэкономите деньги на расходах на юриста, но за очень короткое время вам придется стать адвокатом и научиться разбираться не только в законах, но судебной практике, которая иногда бывает противоречивой.

Как вести себя в суде и строить позицию по доказыванию своей невиновности?

Первое, что нужно четко уяснить: для суда это очередное дело, сам судья будет работать без эмоций, а в его профессиональные интересы входит вынести максимально справедливое согласно букве закона, чтобы решение потом не было отменено другими инстанциями.

Поэтому главное, на чем нужно сосредоточить свои усилия — подготовка качественной письменной позиции.

Если письменная позиция у вас будет понятной и правдоподобной, то шансы, что вам поверит судья и встанет на вашу сторону возрастают. Кроме того, старайтесь делать позицию максимально простой, чтобы ее мог понять любой человек, даже не имеющий отношения ни к экономике предприятия, ни к юриспруденции. Представьте, что вам нужно провести экспресс лекцию, которую слушают вас в пятницу вечером в самом конце рабочего дня всего за 2-3 минуты.

Если текст будет сложным для восприятия, запутанным, несвязанным, без конкретики, то судья вообще может не уловить мысль написанного, в связи с чем в заседании придется потратить гораздо больше усилий, чтобы его убедить или донести ему то, что вы хотели написать, но не смогли. А если вы не обладаете навыками публичных выступлений, отстаивать свою позицию будет крайне сложно. Закон позволяет ограничить время выступления. Вам могут дать 3-5 минут для выступления или вообще не давать времени.

Итак, письменная позиция должна быть качественной, то есть понятной, легкочитаемой и правдоподобной.

По существу позиции

Первое основание для привлечения к субсидиарной ответственности за непередачу документов. Чтобы избежать субсидиарной ответственности, вам необходимо сделать следующее:

Постараться передать максимум документов до начала судебного заседания, рекомендую отправлять письмом с описью всех документов и уведомлением о вручении и отправить почтой. Кража документов, затопление, пожар не освобождают от ответственности, так как директор обязан восстанавливать документы. Если документы были изъяты правоохранительными органами, то представить информацию кто и когда изъял, к кому могут обращаться за их истребованием. Изъятые документы действительно работающее основание для освобождения от субсидиарной ответственности при непередачи документов. Если документы были утрачены, а восстановить времени нет, то необходимо доказывать в суде, что отсутствующие документы не связаны с формированием конкурсной массы (активами предприятия).

Например, если дебиторки и запасов нет, были только основные средства, то их нужно передать конкурсному управляющему и доказать со ссылкой на балансы и расшифровки, что других активов не было. Обычно привлекают к субсидиарной ответственности, когда на балансе числится дебиторка, запасы (ТМЦ), основные средства, финансовые вложения, а документы по ним не были переданы, фактическое нахождение не установлено, дебиторку без первичной документации взыскать невозможно, найти основные средства, ТМЦ и финансовые вложения без документов не получится. Отсюда наступает субсидиарная ответственность.

Помимо всего вышеописанного следует показать суду, где именно и какую информацию и документы конкурсный управляющий должен был собрать самостоятельно: в налоговой книги покупок и продаж, балансы, отчеты о прибылях и убытках, уставные документы, в банках выписки по расчетным счетам, расшифровки строк балансов, если кредитовались в банках и т.п.

Второе основание для привлечения к субсидиарной ответственности — убыточные сделки.

Как защищаться в таком случае?

Доказать, что сделка не могла повлечь банкротство. Обычно предполагается, что сделка, повлекшая банкротство, была крупной и убыточной. Если сделка мелкая по сравнению с суммой активов баланса, то она не могла повлечь банкротство. Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности (менее 1% от баланса) не могут привести к банкротству организации. Если сделка крупная, то нужно объяснять на что рассчитывало руководство при ее совершении. Такая сделка должна быть рыночной. Это значит, что хотели заработать и принимали обычный риск, все проверяли и пытались себя обезопасить. В этом случае даже крупная убыточная сделка, повлекшая банкротство, не будет вменяться в вину, в связи с тем, что злоупотреблений при ее совершении не было. Никто ведь не застрахован от того, что застройщик вовремя не сдал объект, банк обанкротился, а там остались деньги компании и она тоже из-за этого обанкротилась. Или у поставщика сгорел склад с материалами, а вы ему заплатили крупную сумму за эти материалы, при этом он их тоже успел потратить. То есть всегда существуют рыночные причины банкротства, не связанные с умышленным доведением до банкротства, выводом активов и обманом кредиторов.

Привлекают к субсидиарной ответственности именно за то, что обманывают кредиторов, а не за то, что реализовался предпринимательский риск и организация сработали в убыток, а бизнес закрылся, за это никто никого не привлекает. Именно это и нужно правильно описать и доказать в своей позиции.

Третье основание для привлечения к субсидиарной ответственности — не подача заявления о банкротстве в суд.

Как построить свою защиту в таком случае?

Пока у вас есть некий финансовый план по выходу из сложной ситуации, и вы его выполняете, то данное основание к вам не применимо. Например, вы продолжали до последнего заключать новые контракты, искали новые рынки сбыта, участвовали в тендерах и аукционах по государственным, муниципальным контрактам или коммерческим организациям. Если вы предпринимали действия по принудительному взысканию задолженностей с живой организации, но у вас был сложный и длительный судебный процесс, а ваш расчет был именно на то, что при взыскании денег с дебитора, вы сможете закрыть все свои просроченные долги. Есть и другие примеры финансовых планов и активных действий со стороны руководства компании, которые суды признают и освобождают от ответственности по этому основанию. За данное основание ответственность наступает только если вы не обратились в суд в течение месяца после наступления объективного банкротства. Соответственно потребуется обосновать суду, когда наступил момент объективного банкротства (превышения долгов над размером активов) и сдвигать этот момент необходимо на более позднюю дату. При этом конкурсный управляющий и кредиторы будут доказывать обратное, как только появился первый незначительный просроченный долг якобы с этого момента руководитель должен был подать заявление о банкротстве.

Важно понимать, что это неправильно! Так просто выгодно конкурсному управляющему и кредиторам. Ведь по этому основанию вменяют в ответственность только те долги, которые появились у компании уже после наступления объективного банкротства. Это основание введено в закон чтобы руководитель и собственники фактического банкрота не брали новые займы и кредиты, не получали авансы, а обратились как добропорядочные лица в суд с заявлением о банкротстве. Если же кредитор знал о плохом финансовом положении и продолжал давать деньги в виде займа или кредита, поставлял продукцию и т.п., то ответственности перед этим кредитором быть не может.

Прекрасно работают доводы о том, что банки давали гарантии под заключаемые контракты, выдавали кредиты, брали поручительство, а значит ими проводилась проверка платежеспособности перед заключением контракта. Эти аргументы помогут уйти от ответственности по данному основанию. Существуют и другие способы отбиться по этому основанию.

На что еще следует обратить внимание при подготовке позиции?

Проверьте сроки исковой давности, иногда их пропускают. Изначально сроков давности не было в законе, затем сделали 3 года, потом 1 года, потом снова вернулись к трехгодичному сроку. При этом есть пресекательный срок 10 лет. Это не срок исковой давности, не нужно путать. Прочтите финансовый анализ, подготовленный в процедуре наблюдения, из него можно взять положительные выводы, если таковые есть и использовать их против конкурсного управляющего и кредиторов. Ознакомьтесь с последним отчетом конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства и отчетом о движении денежных средств, в этих документах содержится множество фактов, опровергающих доводы конкурсного управляющего. Их целесообразно использовать в суде. Если привлекаются несколько ответчиков, ознакомьтесь с позицией других ответчиков, возможно там есть позиция, которая поможет вам облегчить свою работу, а может быть и наоборот, кто-то из ответчиков будет валить на вас всю вину за доведение до банкротства, к этому нужно быть готовыми за ранее и может быть даже предложить взять под свое крыто такого обиженного, это позволит выстраивать позицию обоих так, чтобы открыто на вас вину никто не валил.

Разумеется, это далеко не все советы, которые можно было расписать, это обязательный минимум, который нужно знать при самостоятельной защите от субсидиарной ответственности.