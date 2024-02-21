Вас обвиняют в доведении компании до банкротства? Как отбиться от таких исков в суде?

📌Почти в каждом деле о банкротстве, а иногда и ситуациях когда банкрртства не было, например, если компанию просто бросили и собственники желали бесплатно дождаться исключения ее из ЕГРЮЛ, кредиторы предъявляют требование привлечь к субсидиарной ответственности директора, собственника и других контролирующих лиц.

💰Платить по счетам никто не хочет. От этого кредиторы и их арбитражник становятся только злее. И начинают закидывать исками об убытках и заявлениями о привлечении к субсидиарной ответственности всех кого только можно.

👉🏼 Как отбиться от таких исков в суде?

❗️Первое и самое главное, что нужно доказать это то, что банкротство или сложная финансовая ситуация наступила по рыночным причинам не связанным с умышленными действиями руководства. Если вам удастся это сделать, считайте, что шансы на успех кратно увеличиваются.

❗️Второе, необходимо мотивированно опровергнуть все доводы оппонентов. По категории дел о субсидиарной ответственности и убыткам презюмируется вина контролирующих лиц в доведении до банкротства! Это значит, что изначально предполагается вина директора и собственника в банкротстве и невозможности рассчитаться с кредиторами.

💬Если не опровергать доводы оппонентов и не участвовать в суде, не защищаться, а экономить деньги на юристах и свое время, занять выжидательную пассивную позицию, наблюдать со стороны как развивается будут события, то суд точно привлечет к ответственности.