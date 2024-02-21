Вас обвиняют в доведении компании до банкротства? Как отбиться от таких исков в суде?

💰Платить по счетам никто не хочет. От этого кредиторы и их арбитражник становятся только злее. И начинают закидывать исками об убытках и заявлениями о привлечении к субсидиарной ответственности всех кого только можно.
👉🏼 Как отбиться от таких исков в суде?
❗️Первое и самое главное, что нужно доказать это то, что банкротство или сложная финансовая ситуация наступила по рыночным причинам не связанным с умышленными действиями руководства. Если вам удастся это сделать, считайте, что шансы на успех кратно увеличиваются.
❗️Второе, необходимо мотивированно опровергнуть все доводы оппонентов. По категории дел о субсидиарной ответственности и убыткам презюмируется вина контролирующих лиц в доведении до банкротства! Это значит, что изначально предполагается вина директора и собственника в банкротстве и невозможности рассчитаться с кредиторами.
💬Если не опровергать доводы оппонентов и не участвовать в суде, не защищаться, а экономить деньги на юристах и свое время, занять выжидательную пассивную позицию, наблюдать со стороны как развивается будут события, то суд точно привлечет к ответственности.
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