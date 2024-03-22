Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности или убыткам участника компании за сделки, которые он не одобрял?

Уже почти полгода занимаюсь защитой интересов участника ООО в деле о банкротстве А75-15136-133/2020, где основной кредитор пытается привлечь к ответственности в форме убытков участника за то, что якобы по его указанию директор заключил договоры поручительства от имени ООО на сумму 1 706 525 408 рублей.

В Москве такое дело рассмотрели бы в одно заседание и в иске отказали бы полностью, но в славном городе Ханты-Мансийске Арбитражный суд целый год может рассматривать дело, а то и больше.

Наша позиция строится на следующих доводах:

Участнику не было известно о заключении Должником спорных договоров поручительства. Ответчик не одобрял заключение Должником договоров поручительств, каких-либо указаний о заключении сделок не давал.

Доказательств того, что указанные заявителем Договоры поручительства одобрялись участников в материалы дела не представлено и является ничем не подтвержденным предположением заявителем. Безосновательным является довод заявителя о том, что сделки заключались по указанию участником.

При этом сам заявитель указывает, что какие-либо Протоколы общего собрания участников Должника об одобрении договоров поручительства отсутствуют.

Тот факт, что участник Должника принимал участие в избрании директора, который сам заключил спорные договоры поручительства не является свидетельством того, что участник Должника знал о сделках (договорах поручительства), которые совершает генеральный директор Должника.

Факт избрания генерального директора не является автоматическим одобрением сделок со стороны участников общества, так как генеральный директор самостоятельно заключает сделки от имени общества и лишь в случаях, установленных законом и уставом общества выносит их на рассмотрение и одобрение общего собрания участников.

Сделки, указанные заявителем, на рассмотрение общего собрания участников не выносились и участником общества не одобрялись.

Участник Общества не имел фактической возможности оспаривать договоры поручительства, так как не владел сведениями о данных сделках. В годовых отчетах Должника, а также в бухгалтерских балансах Должника сведения о договорах поручительства не были указаны, о чем заявитель сам указывает в своем заявлении.

Довод истца о том, что сделки совершены в интересах участника является абсурдным и ничем не подтвержденным.

Абсурдность данного довода состоит в том, что участник Общества наоборот заинтересован в том, чтобы его Общество не принимало на себя дополнительные обязательства, то есть ответчик не заинтересован в том, чтобы общество заключало Договоры поручительства, так как это создает дополнительные обязательства Общества и в результате уменьшает прибыль Общества за счет которой участник планирует получать дивиденды.

Таким образом, участник Общества не имел никакого экономического интереса в заключении договоров поручительства, так как заключение таких договоров экономически не выгодно для участника.

Таким образом, участник не совершал действий, направленных на причинение вреда Должнику и его кредиторам.

Ответственность участника наступает тогда, когда в результате его поведения должнику не просто причинен имущественный вред, а он стал банкротом, то есть лицом, которое не может удовлетворить требования кредиторов и исполнить публичные обязанности вследствие значительного уменьшения объема своих активов под влиянием контролирующего лица. (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016).

Заявитель не доказал, что указанные им сделки Должника (договоры поручительства) являлась объективной причиной банкротства и в результате их совершения у Должника наступили признаки неплатежеспособности и (или) объективного банкротства.