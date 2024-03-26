На чем не стоит экономить в суде. Еще одно дело по субсидиарной ответственности🏆

На днях суд встал на нашу сторону и освободил моего доверителя от субсидиарной ответственности. При этом второй ответчик не защищался, представителя не направлял в суд и был привлечен к субсидиарной ответственности.

👉🏼Возможно, он хотел сэкономить на расходах на юриста или может быть считал себя не приделах, не виноватым ни в чем, думал, что суд сам разберется и его освободят от ответственности, потому что он не виноват.

❗️Но по такой категории дел как субсидиарная ответственность законом предусмотрена презумпция вины, это значит, что контролирующее должника лицо считается виновным до тех пор пока его невиновность не будет доказана в суде.

Кто продолжает считать себя невиновными и поэтому не участвуют в суде и не защищается — готовьтесь к тому, что с высокой долей вероятности вас могут привлечь к ответственности.

📃Кому интересно дело о банкротстве А40-205832/23.