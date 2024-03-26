На чем не стоит экономить в суде. Еще одно дело по субсидиарной ответственности🏆

👉🏼Возможно, он хотел сэкономить на расходах на юриста или может быть считал себя не приделах, не виноватым ни в чем, думал, что суд сам разберется и его освободят от ответственности, потому что он не виноват.
❗️Но по такой категории дел как субсидиарная ответственность законом предусмотрена презумпция вины, это значит, что контролирующее должника лицо считается виновным до тех пор пока его невиновность не будет доказана в суде.
Кто продолжает считать себя невиновными и поэтому не участвуют в суде и не защищается — готовьтесь к тому, что с высокой долей вероятности вас могут привлечь к ответственности.
📃Кому интересно дело о банкротстве А40-205832/23.
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