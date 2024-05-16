Как кредитору понять, что арбитражник работает на должника?

Поделюсь своими критериями как без труда определить купил ли должник арбитражника или нет. Если арбитражник куплен, то есть получает неофициальное дополнительное финансирование от контролирующих должника лиц, то это состав преступления статья 204 УК РФ для арбитражника.

📌В делах о банкротстве практически всегда присутствует конфликт интересов должника и его кредиторов. Основная масса кредиторов занимают пассивную позицию, потому что не желают нести расходы на оплату работы юристов. Но в некоторых делах, где кредиторы желают получить деньги или хотят отомстить за то, что их кинули, могут привлекать опытных юристов.

Поделюсь своими критериями как без труда определить купил ли должник арбитражника или нет. Если арбитражник куплен, то есть получает неофициальное дополнительное финансирование от контролирующих должника лиц, то это состав преступления статья 204 УК РФ для арбитражника. Несмотря на это, есть персонажи, которые с удовольствием берут деньги за свою лояльность к должнику.

Читайте критерии того, что арбитражника купил должник 📑

На запросы кредитора арбитражник не отвечает или отвечает размытыми формулировками, при этом требуемые документы не предоставляет, ни в суд с отчетами, ни по запросу кредитора. Арбитражник не торопиться готовить и подавать заявление о субсидиарки и убытках в отношении контролирующих лиц. Даже если кредитор сам подготовил такое заявление и требует от арбитражника подать его в суд, тот всячески уклоняется и тянет время. Арбитражник не видит очевидные ущербные сделки по выводу активов, не подает их суд, тянет с подготовкой таких заявлений. Арбитражник не подает в правоохранительные органы заявления о выявленных фактах преступлений, в частности по преднамеренному банкротству, при наличие непогашенных долгов по налогам и зарплате соответствующие заявления в полицию. Основная задача арбитражника как можно быстрее завершить процедуру банкротства, чтобы списать все долги и снизить риски для контролирующих должника лиц по субсидиарки и оспариванию сделок, поэтому он торопиться быстро все распродать, даже дебиторку, которую предварительно нужно отработать самому. По спорам, которые касаются контролирующих должника лиц его позиция размытая и невнятная или он заявляет, что не видит оснований для привлечения таких лиц к ответственности, если заявления поданы независимыми кредиторами, то есть он явно не поддерживает независимых кредиторов. При включении в реестр независимых кредиторов такой арбитражник может возражать, при этом когда в реестр кредиторов лезут аффилированные должнику кредиторы он оставляет решение на усмотрение суда, не возражает против таких заявлений или поддерживает их. Когда денег и активов в процедуре нет, но арбитражник держится всеми силами за эту процедуру, говорит о том, что он неофициально получает финансирование от должника и работает в его интересах, то есть совершает преступление, предусмотренное ст. 204 УК РФ.

Это далеко не все признаки работы арбитражника на должника их гораздо больше и они видны сразу.

Есть разные способы борьбы с недобросовестными арбитражниками - административная ответственность вплоть до дисквалификации, взыскание убытков, привлечение в уголовной ответственности в т.ч. за коммерческий подкуп, дисциплинарная ответственности и репутационные потери.