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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Зачем арбитражник подал в суд заявление об истребовании документов у директора?

👉🏼 Некоторые люди индифферентно относятся, как им кажется, к заявлениям, поданным в суд арбитражником, которые не предполагают прямого взыскания с руководителя денег. Самый яркий пример — заявление об истребовании документов.

📌«Ну подал он такое заявление и что дальше!?» — скажут многие.

«Нет у меня документов», — думает директор — «не собираюсь ничего отдавать непонятно кому».

«И про обязанность передавать неизвестному мне человеку ничего не слышал и слышать не хочу. Пусть делает, что хочет, суд во всем сам разберется».

«Если нанять юриста, то придется деньги платить, а есть ли в этом смысл нести расходы, проблемы-то нет еще никакой», — думает директор.

📩А потом прилетает письмо счастье от пристава и сразу арест на личное имущество директора, а следом запрет выезда за границу.

«Ну ладно, ничего страшного, деньги же не требуют», — думает директор, а документы все равно не отдает.

Какие последствия могут наступить для директора, который упрямо не желает ничего передавать арбитражнику? 👇🏻

1️⃣ По заявлению арбитражника суд может начислить неустойку за неисполнение требования судебного акта за каждый день. То есть появится денежный долг, который будет увеличиваться как снежный ком, вдобавок к требованию передать документы, которое никуда не денется.

2️⃣ Факт не передачи документов влечет субсидиарную ответственность и убытки для директора.

3️⃣ Злостное уклонение от исполнения судебного акта по не передачи документов может повлечь уголовную ответственность. Статья 315 УК РФ.

⁉️Как считаете, когда нужно хвататься за голову директору? В момент, когда арбитражник предъявил первое требование о передачи документов или лучше дождаться реализации всех трех сценариев одновременно и только потом звать юристов на помощь?

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