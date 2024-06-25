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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Прокрастинация и субсидиарка. Что важно помнить👇🏻

📌Многие люди постоянно откладывают решение любых проблем на завтра и послезавтра и так изо дня в день. В том числе это касается судебных проблем, вытекающих из банкротства, таких как оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности.

📌Многие люди постоянно откладывают решение любых проблем на завтра и послезавтра и так изо дня в день. В том числе это касается судебных проблем, вытекающих из банкротства, таких как оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности.

Откладывают по разным причинам:

  • не считают что есть какая-то проблема;

  • нет денег на юристов;

  • заняты другими более важными делами, например, огород надо посадить на даче или уже созрели помидоры нужно собирать урожай.

Последняя причина, конечно, шутка, но думаю, что найдутся и такие для которых урожай на даче важнее каких-то там исков о субсидиарной ответственности.

❗️Потом получив арест приставов на банковские карты, куда может приходить в т.ч. и пенсия, а также арест на ту же самую дачу, ради которой некогда было заниматься проблемой, сразу вспоминают про юристов.

👉🏼 Может ли юрист помочь человеку, который запустил проблему до такой степени, что судебные акты о привлечении его к субсидиарный ответственности или оспаривании сделок вступили в законную силу и по ним выданы исполнительные листы?

Люди думают, что юристы смогут помочь и должны все отменить. Но в арбитражных судах этот фокус почти никогда не проходит. «Но я же не получал судебные повестки» — скажете Вы — «и поэтому надо отменить!». Но считается, что Вы были надлежащим образом извещены по адресу регистрации и то, что не получали корреспонденцию никого не интересует и не важно жили ли вы на даче или где-то еще по адресу регистрации нужно вовремя получать письма.

☝🏻Срок хранения судебных писем сокращенный всего одна неделя.

❗️Отменить вступившее в силу решение арбитражного суда крайне проблематично! Не нужно прокрастинировать, ждать пока все само собой решиться без вашего участия и без каких-либо финансовых вложений. Проблему нужно начинать мониторить как только у вашей компании появились долги и вы осознаете, что эти долги гасить никто не собирается, ни вы, ни другой дядя, на которого вы работали и чья фактически компания и была.

В этот момент нужно начинать хотя бы отслеживать развитие событий, а подключаться нужно к проблеме сразу как только запахнет жареным, то есть предъявят субсидиарку, начнут оспаривать сделки или истребовать документы и материальные ценности.

👉🏼Мониторить проблему можно на сайте арбитражного суда или сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве по ИНН организации.

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Прокрастинация и субсидиарка. Что важно помнить👇🏻

📌Многие люди постоянно откладывают решение любых проблем на завтра и послезавтра и так изо дня в день. В том числе это касается судебных проблем, вытекающих из банкротства, таких как оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности.

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