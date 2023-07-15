Как определяется размер субсидиарной ответственности за не подачу заявления о банкротстве?

📌Не все основания для привлечения к субсидиарной ответственности предполагают полную ответственность директора перед всеми кредиторами.

📌Не все основания для привлечения к субсидиарной ответственности предполагают полную ответственность директора перед всеми кредиторами.

Так например, при не подаче заявления о банкротстве организации вменяются в вину только долги перед так называемыми «обманутыми кредиторами», а не всеми кредиторами.

❗️Размер субсидиарной ответственности руководителя равен совокупному размеру обязательств должника, возникших в период со дня истечения месячного срока, после возникновения объективного банкротства предприятия и до дня возбуждения дела о банкротстве судом.

Если в этот период не возникло обманутых кредиторов, то и размер ответственности будет равен нулю.

👉🏼 Многие кредиторы и арбитражные управляющие не знают этого, не читали закон и поэтому просят привлечь к ответственности по этому основанию по всем долгам.

Если исковое заявление основано только на факте не подачи заявления о банкротстве, то эти обстоятельства нужно детально изучить и разложить в письменной позиции.

❗️Отсутствие обманутых кредиторов исключает привлечение к субсидиарной ответственности при не подаче заявления о банкротстве.