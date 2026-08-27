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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность
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Номинальный директор и субсидиарная ответственность: формального отказа от управления недостаточно

Если гражданин числился директором, но утверждает, что фактически компанией управлял другой человек, это еще не освобождает его от риска субсидиарной ответственности.

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В одном из дел кредиторы потребовали привлечь к ответственности двух руководителей. Один из них ссылался на соглашение, согласно которому он только выполнял поручения, а все управленческие и финансовые решения принимал второй руководитель.

Нижестоящие суды привлекли к ответственности только фактического руководителя.

📌 Кассация признала такой вывод преждевременным.

Если гражданин одновременно являлся директором и участником общества, презюмируется, что он контролировал компанию. При этом номинальный статус сам по себе не освобождает от ответственности.

По общему правилу фактический и номинальный руководители могут отвечать солидарно. Поэтому суд должен установить реальную степень участия каждого из них в деятельности компании: вовлеченность в управление, возможность влиять на ключевые решения и характер фактически выполняемых функций.

💬 Важно и распределение бремени доказывания. Если установлены обстоятельства, указывающие на контроль и возможное недобросовестное или неразумное поведение, ответчику необходимо раскрыть свою реальную роль и обосновать добросовестность своих действий.

Спор направили на новое рассмотрение.

📄 Постановление АС Поволжского округа от 28.07.2026 по делу № А65-31571/2024.

📩 Если вас привлекают к субсидиарной ответственности как формального или номинального руководителя, одной ссылки на фактическое управление другим лицом может быть недостаточно.

Информации об авторе

Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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