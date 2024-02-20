Гибридная система управления менеджмента. Что такое гибридная методика, ее плюсы и минусы

Много лет системы, предназначенные для управления проектами, создавались на основе последовательного подхода. Но увеличение оборотов в IT-сфере привело к изменениям. Популяризация гибких методик для управления проектами связана с институтом PMI. Также благодаря этому была доказана эффективность их использования. Гибкие методологии помогают управлять хаосом.

Но они отличаются разнородностью и направлены на сам процесс, а не на создание четкой структуры.

Во время реализации каждого проекта может изменяться очень многое. Изменения могут коснуться списка инвесторов, условий, поставленных задач, техзадания. При изменении рынка нужно будет обязательно изменять проект или проводить его адаптацию. В таких условиях сложно что-то запланировать и потом внедрить в реальность. Это будет невозможно.

Но к каждому из проектов можно применить последовательный подход, так как у всего имеется начало и конец. Кроме того, у каждого проекта есть конкретная задача. Большинство компаний работают по стандартным методологиям. После этого во время работы над проектами они не в состоянии быстро переключиться на гибкую методологию. Для такого перехода нужно иметь опыт и определенную степень зрелости. Эта цель достигается за счет использования гибридных систем, которые также называются системами менеджмента.

Что такое гибридная методика

Гибридная система образовалась в результате соединения нескольких методик. В качестве примера можно привести методологию под названием Waterfall + SCRUM. Но согласно правилам, которые разработаны во многих методиках, их прежние названия после внесения изменений в первоначальный подход или принципы работы нельзя сохранять. Поэтому нельзя говорить о работе в соответствии с методикой SCRUM, если она применяется вместе с другим методом.

После совмещения методологий они сразу будут другими. Но это не имеет значения, так как главной целью в проекте является получение определенной результативности. Благодаря комбинации разных методик можно получить хороший эффект в работе. Также появляется возможность достижения нужного результата за короткое время. С помощью гибридной системы можно сделать незаметными проблемы, которые возникают при переходе сотрудников на новую методологию во время работы над проектом.

Что можно включать в гибридную методологию

По комбинированию методологий не имеется точных предписаний и не ставятся никакие рамки. Также не разработан универсальный рецепт. Поэтому можно взять лучшее из других подходов и соединить их в одном.

Основным критерием эффективности является работоспособность проекта. Главной проблемой новых методик является получение неожиданного результата. Например, при использовании методологии Канбан и соблюдении всех ее принципов можно получить высокую эффективность и желаемый результат. Но при внесении в эту методику изменений гарантировать получение такого же результата станет невозможно.

Только опытный руководитель может выполнять комбинацию методик и осуществлять их дальнейшее внедрение. Он обязан на практике изучить все особенности каждой методологии, а не только владеть соответствующими знаниями. Этот управленец должен иметь представление о том, как внедрять разные методологии. Он должен разработать собственную уникальную методику, причем на основе знаний и большого опыта. В ней будут сочетаться разные, но достаточно эффективные принципы.

В настоящее время не существует ограничений, касающихся комбинирования методик. Это означает, что можно использовать и сочетать любые методы. Самыми популярными среди систем управления являются 10 методик:

Waterfall;

6 сигм;

спиральная разработка;

Scrum;

RAD, быстрая разработка;

PRINCE2;

Канбан;

Shape Up;

бережливая разработка — Lean;

битеративная разработка.

Методика Shape Up появилась как альтернатива более жесткой методологии Scrum. Чтобы ее получить, из методики Scrum убрали бэклог. После этого установили другой рабочий цикл. Ответственность за подготовку задач возложили на менеджеров проектов. В этом команда не принимает никакого участия.

Фактически методология осталась прежней, но была доработана в соответствии с нуждами конкретной компании. В результате была создана новая система управления, которую потом проверили в крупных проектах. После написания книги новый метод управления стал известен всем. Это может сделать каждый, причем свою книгу можно даже не писать.

Какие комбинации методик можно использовать

Если проанализировать отзывы большинства менеджеров, самой эффективной гибридной технологией оказалась смесь из Waterfall и Scrum. Первая методология является каскадной, а вторая взята из семейства agile и относится к итеративным моделям.

Особенности такого сочетания

Каскадная модель позволяет хорошо представить жизненный цикл продукта. Для планирования работы логичнее всего использовать именно такой метод. Он помогает хорошо представить общую картинку, выполнить правильную расстановку приоритетов, а также запустить MVP. При этом можно лучше понять базовые функции. После этого стоит переключиться на модель итераций. При этом циклы разработки должны быть уже определены. В спринтах можно планомерно исправить недостатки продукта, если они были выявлены. Также можно добиться реализации новых функций. От правильного выбора периодов итераций зависит реакция на новые вводные, поступающие от стейкхолдеров.

На схеме показано, как сочетаются методики Waterfall и Scrum.

В проекте выделены фазы, как это обычно делается в каскадном варианте. Но реализация фаз осуществляется в соответствии с моделью Scrum на основе итераций. При этом каждая фаза представляет собой собственный Scrum-проект.

В чем заключаются преимущества гибридных методик

Достоинства таких методологий состоят в следующем:

сбор всего лучшего, что имеется в популярных управленческих методах;

возможность оптимизации подходов к управлению ручным способом. Это позволяет создать модель, которая окажется самой эффективной для конкретного вида бизнеса;

возможность доработки методики при необходимости. При этом можно не ограничиваться стандартными методами, а также изменять подход при невозможности исполнения замысла;

методика может быть очень успешной, что позволит использовать ее в качестве самостоятельной методологии. В таком случае она подойдет для реализации многих других проектов;

можно совмещать новую методологию с методикой, которая используется на предприятии или в команде путем снижения порога входа. В этом случае можно перейти к новому с меньшими проблемами. Также можно избежать сильной конфронтации.

Какие недостатки имеют гибридные методы

В случае неправильной конфигурации нового подхода можно получить не пользу, а только вред. Важно иметь опыт по внедрению разных методологий. Это поможет разобраться с тем, откуда взять информацию. Также можно будет узнать особенности работы методологии в обновленных условиях.

Найти гибридные методики в готовом виде достаточно сложно. Также непросто понять эффективность их работы с помощью обратной связи.

Гибридная методика является уникальным продуктом. Она обычно создается для одной команды. Также ее можно использовать только для одного предприятия. В других условиях эта методика может быть нежизнеспособной. Разработка гибридной системы может оказаться длительным проектом, который нужно будет постоянно переделывать. Это приводит к большой потере времени и напрасной трате людских ресурсов на оформление документации. Также возникает много вопросов по поводу эффективности методики.

Стоит ли заниматься внедрением гибридной модели

Эту проблему каждая команда должна решать самостоятельно. Иногда возникает насущная необходимость в переделке стандартной методики или ее совмещении с другой. Если что-то не получается с помощью выбранных инструментов, то нужно вносить изменения. Сложнее всего выработать оптимальную комбинацию правил и адекватно связать их с используемыми инструментами.

Особенности разработки собственной гибридной системы управления

Нужно изучить разные методики, а затем создать модель их применения в условиях проекта или нескольких проектов.

Определить полезные правила и методы.

Описать принципы работы новой гибридной методологии.

Разработать окончательные правила системы управления.

Описать предмет. Это относится к способам постановки задач, контролю поручений, зонам ответственности, инструментарию, документам, планам по проекту, отслеживанию общего прогресса, результатам и эффективности.

Внедрить систему управления в проекте.

Проконтролировать эффективность внедрения, определить достоинства и недостатки системы, оптимизировать правила, проанализировать ошибки.

Благодаря внедрению гибридной модели управления проектами появится возможность исправления ситуации, которая вышла из-под контроля. Также это будет шаг вперед для вашей команды. Новая методология поможет повысить эффективность в конкретных условиях работы.

Но не стоит вводить инновации, если в них нет большой необходимости. Иначе положение не улучшится, а может стать еще хуже. Обкатанных гибридных методик не существует, поэтому использование нового инструмента управления, не прошедшего проверку, является большим риском.