Слухи на работе: как они разрушают команду и что с этим делать

🐀Почему слухи опасны
Разрушают доверие
Когда Марина услышала от кого-то, что её хотят уволить (хотя это была шутка Пети из IT), она срочно обновила резюме и перестала здороваться с руководителем.
Снижают продуктивность
После слуха о том, что офис скоро переедет в Набережные Челны, сотрудники целый день гуглили «снять квартиру в Челнах недорого». Думал ли кто-то из них о задачах? Нет!
Провоцируют конфликты
Вася случайно услышал, как про него сказали: «Он не тянет». После этого он два месяца вёл личную холодную войну с отделом маркетинга. Оказалась, что фраза была про принтер.
Ухудшают репутацию
Когда в компанию пришёл слух, что бухгалтерия кроет премии «по своему настроению», HR пришлось проводить встречу с доказательствами на графиках.
🐀Можно ли полностью побороть слухи?
Нет, так как слухи – это один из вариантов межличностной коммуникации. Человек создаёт слухи иногда преднамеренно, а иногда нет. В основе всего – желание приукрасить что-то, повысить собственную значимость.
Люди не могут не общаться друг с другом, поэтому слухи всегда рождались и будут рождаться в беседах.
🐀Как бороться со слухами
Создайте культуру открытости
Регулярно делитесь новостями компании с подчиненными. Лучше, если сотрудники услышат об изменениях от вас, а не от Влада из бухгалтерии, у которого «надёжный источник среди эйчаров».
Обсуждайте проблемы напрямую
В команде Иры три недели никто не знал, зачем она встречается с шефом каждый вечер. Когда наконец-то спросили, выяснилось вот что: они просто ходят в клуб английского вместе.
Установите правила
Пропишите в базе корпоративной культуры, что сплетни — это неформальный токсик.
Услышали такую практику, делимся с вами. Зарубежные коллеги договорились: если кто-то приносит слух, он должен принести торт на всю команду. Работает отлично: больше никто ни о чем не догадывался, а спрашивал напрямую. Лишнего болтать перестали.
Обучайте менеджеров
Руководители должны замечать, когда в воздухе витает что-то странное. Наш HR Лена, например, уловила, что слишком много людей внезапно стали «уходить по делам» одновременно. Выяснилось: обсуждали на кухоньке, ждали тайного увольнения коллеги (не дождались).
Поддерживайте позитивную атмосферу
Организуйте квизы, обеды, да что угодно, что станет общей темой для обсуждений. Проверено: когда сплетни заканчиваются, все начинают обсуждать что-нибудь позитивное — например, как лучше назвать корпоративного кота (победит имя «Станислав HRович»).
🐀Что делать, если слухи уже появились
Выясните источник
Не с допросами, а с чаем и пониманием. Иногда источник — не токсичный сотрудник, а просто слишком разговорчивый бариста из коворкинга, то достаточно мягкого влияния, надежды и веры в то, что он все поймёт.
Разрешите ситуацию
Прозрачность решает. Один руководитель снял видео-обращение в стиле «развенчиваем мифы» и стал корпоративным блогером. Собственно, почему бы и нет?
Примите меры
Если Петя регулярно запускает «утки», от новых проектов его временно отстраняют. Решение на случай, если пряник уже не помогает и приходится переходить к кнуту.
Запомните: слухи — это индикатор того, что где-то не хватает ясности и коммуникации. Пресекать их — значит строить команду, где говорят в лицо, а не за спиной. И где рабочий чат не считается площадкой для сплетен, а становится местом, где делятся идеями и мемами про котов.
💬 Статья основана на материале Projecto: Почему важно пресекать сплетни и слухи внутри организации.
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