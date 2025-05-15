Слухи на работе: как они разрушают команду и что с этим делать

🐀Почему слухи опасны

Разрушают доверие

Когда Марина услышала от кого-то, что её хотят уволить (хотя это была шутка Пети из IT), она срочно обновила резюме и перестала здороваться с руководителем.

Снижают продуктивность

После слуха о том, что офис скоро переедет в Набережные Челны, сотрудники целый день гуглили «снять квартиру в Челнах недорого». Думал ли кто-то из них о задачах? Нет!

Провоцируют конфликты

Вася случайно услышал, как про него сказали: «Он не тянет». После этого он два месяца вёл личную холодную войну с отделом маркетинга. Оказалась, что фраза была про принтер.

Ухудшают репутацию

Когда в компанию пришёл слух, что бухгалтерия кроет премии «по своему настроению», HR пришлось проводить встречу с доказательствами на графиках.