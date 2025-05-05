🚨 Арендовали квартиру у самозанятого под офис? Готовьтесь к штрафам!

Факт: организация арендовала квартиру у директора плательщика НПД (самозанятого) под офис. Казалось бы, все законно — он платил налог как самозанятый.

Но налоговики и суд решили иначе:

✔ Самозанятость — только для жилых помещений (проживание).

✔ Офис = коммерческая деятельность → НДФЛ 13%.

✔ Организация стала налоговым агентом → доначисление налогов, пени, штрафы.

🔍 Судебная практика:

▫ АС Северо-Западного округа подтвердил позицию ФНС (дело № А56-9810/2023).

▫ ВС РФ оставил решение в силе.

✅ Как избежать проблем?

1️⃣ Не арендуйте жильё у самозанятых под офис. Да и вообще, аренда жилья под офис, считаю, так-себе затея.

2️⃣ Если уже арендуете — срочно переоформите договор с Индивыдуальным предпринимателем на системе налогообложения отличной от налога на профессиональный доход.

3️⃣ Проверьте прошлые сделки — налоговая может доначислить НДФЛ за 3 года. Будьте бдительны‼

📌 Вывод:

"Самозанятый" ≠ "безопасная аренда". Один неверный договор — и ваша компания платит вместо арендодателя.

#НалоговыеЛовушки #Самозанятые #АрендаОфиса #СудыСФНС