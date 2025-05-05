🚨 Арендовали квартиру у самозанятого под офис? Готовьтесь к штрафам!

Но налоговики и суд решили иначе:
✔ Самозанятость — только для жилых помещений (проживание).
✔ Офис = коммерческая деятельность → НДФЛ 13%.
✔ Организация стала налоговым агентом → доначисление налогов, пени, штрафы.
🔍 Судебная практика:
▫ АС Северо-Западного округа подтвердил позицию ФНС (дело № А56-9810/2023).
▫ ВС РФ оставил решение в силе.
✅ Как избежать проблем?
1️⃣ Не арендуйте жильё у самозанятых под офис. Да и вообще, аренда жилья под офис, считаю, так-себе затея.
2️⃣ Если уже арендуете — срочно переоформите договор с Индивыдуальным предпринимателем на системе налогообложения отличной от налога на профессиональный доход.
3️⃣ Проверьте прошлые сделки — налоговая может доначислить НДФЛ за 3 года. Будьте бдительны‼
📌 Вывод:
"Самозанятый" ≠ "безопасная аренда". Один неверный договор — и ваша компания платит вместо арендодателя.
#НалоговыеЛовушки #Самозанятые #АрендаОфиса #СудыСФНС
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