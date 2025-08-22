Правила поведения для сотрудника ФНС

А вы представляете, что сотрудники ФНС ОБЯЗАНЫ вести себя вот так на личном приеме?🤯 Строгий кодекс чести.

Да-да, вы не ослышались! У них есть строгий кодекс чести, и это не просто «милое общение», а настоящий регламент, который они должны соблюдать. Хотите проверить? 👇

Вот что им буквально ПРЕПИСАНО делать при встрече с вами:

🎯 Поприветствовать и сразу предложить помощь. Они не должны клевать носом в бумаги, а обязаны сказать: «Здравствуйте, чем я могу Вам помочь?» 🤗

🎯 Узнать, как вас зовут, и обращаться только по имени-отчеству на «Вы». Никаких «женщина/мужчина» или «эй, вы там»! 🙏

🎯 Быть вежливыми, внимательными, тактичными и объективными. Даже если у них плохой день. Даже если вы — сотый посетитель. 💯

🎯 Внимательно выслушать и задавать уточняющие вопросы. Пока не поймут корень вашей проблемы. Они не имеют права отмахиваться! 👂

🎯 Объяснять всё максимально понятно. Чтобы ни у кого не возникло двусмысленностей или разночтений. 📖

🎯 Терпеливо повторять и разъяснять. Без вздохов, закатывания глаз и раздражения. 🔄

🎯 Не отвлекаться на других! Телефонные звонки они могут прервать только в крайнем случае, предварительно извинившись перед вами. 📵

🎯 Особое внимание и помощь — пожилым, ветеранам и людям с инвалидностью. Это для них не просто жест вежливости, а правило. ♿

А вот что им делать ЗАПРЕЩЕНО категорически:

⛔ Любая дискриминация по полу, возрасту, национальности, вере и т.д.

⛔ Высокомерный тон, грубость, заносчивость.

⛔ Вступать в споры и пререкания.

А самое крутое правило? Даже если поведение налогоплательщика, мягко говоря, неадекватное 😤, они должны сохранять выдержку, снять напряжение и спокойно все объяснить.

Так что в следующий раз на приеме вы знаете, чего от них ждать! Проверяйте! 😉

Источник: Письмом ФНС России от 14.06.2016 N ОА-4-17/10527 "О повышении качества предоставления государственных услуг"

