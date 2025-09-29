Налоговая реформа 2026?

Минфин России внес в Правительство пакет поправок в Налоговый кодекс.

А вот и новая налоговая реформа: предложение Минфина 📄

Минфин России внес в Правительство пакет поправок в Налоговый кодекс. Если их примут, то уже с 1 января 2026 года бизнес ждут серьезные изменения. 📅

💰 Что предлагается:

📈 Повышение ставки НДС: основная ставка вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары) сохранится.

👨‍💼 НДС для малого бизнеса на УСН: порог доходов, при превышении которого «упрощенцы» обязаны платить НДС, планируют снизить с 60 млн руб. до 10 млн руб. в год.

💼 Изменение страховых взносов для МСП:

• Для торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и ряда других сфер льготные тарифы отменят. Взносы будут начисляться по общим тарифам: 30% (в пределах предельной базы) и 15,1% (свыше базы).

• Производство, транспорт, электроника и другие приоритетные отрасли сохранят право на пониженные тарифы.