Перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» становится открытым💥

Это огромная новость для всех предпринимателей на упрощенке! ✨

С 1 января 2026 года планируются кардинальные изменения 😮:

✅ Список расходов станет открытым — можно будет учитывать затраты по правилам гл. 25 НК РФ, как на ОСНО.

✅ Появится пункт «Иные расходы» — что открывает массу возможностей!

✅ Можно будет учесть затраты на:

➕ оказание услуг по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала

➕ информационные услуги

➕ консультационные и иные аналогичные услуги

➕ управление организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями

➕ представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества.

‼️ Напоминаем: сейчас перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» ЗАКРЫТЫЙ и ОГРАНИЧЕННЫЙ! 📋❌

Уже сейчас стоит задуматься, как эти изменения помогут вашему бизнесу снизить налоговую нагрузку! 💰📉