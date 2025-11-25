Перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» становится открытым💥
С 1 января 2026 года планируются кардинальные изменения 😮:
✅ Список расходов станет открытым — можно будет учитывать затраты по правилам гл. 25 НК РФ, как на ОСНО.
✅ Появится пункт «Иные расходы» — что открывает массу возможностей!
✅ Можно будет учесть затраты на:
➕ оказание услуг по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала
➕ информационные услуги
➕ консультационные и иные аналогичные услуги
➕ управление организацией или отдельными ее подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями
➕ представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества.
‼️ Напоминаем: сейчас перечень расходов на УСН «Доходы-расходы» ЗАКРЫТЫЙ и ОГРАНИЧЕННЫЙ! 📋❌
Уже сейчас стоит задуматься, как эти изменения помогут вашему бизнесу снизить налоговую нагрузку! 💰📉
