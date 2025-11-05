⚡️ Что делать, если со следующего года вы становитесь плательщиком НДС

В налоговой системе есть режим авто-УСН. Слышали о нем уже? Если нет, то я сейчас расскажу, потому что если ничего не изменится — вскоре он станет очень популярным.

Авто-УСН придумали ещё в 2022 году, но активно её никто не использует, потому что:

➡️ Обычный налог по упрощёнке 6%, а на авто – 8%;

➡️ Если рассматриваем доходы минус расходы, то на классической системе — 15%, а на авто – 20%.

Выгодой тут и не пахнет, поэтому этой системой почти никто не пользовался…

Но если нам снизят порог перехода на НДС до 10 млн в год (или даже до 30), то авто-УСН резко станет выгодным способом избежать НДС и вот почему:

(сейчас неизвестно, будут ли авто-УСН как-то менять, но будем надеяться, что нет)

🔴 Доход до 60 млн сохраняется.

🔴 Не нужно платить фиксированные страховые взносы (в отличие от классической УСН).

🔴 Не нужно сдавать декларации и отчётность.

🔴 Не нужно вести Книгу учёта доходов и расходов.

🔴 Не платится НДС.

🔴 Всё работает в автоматическом режиме — данные о доходах налоговая получает от банка.

Согласитесь, звучит очень привлекательно… но всегда есть обратная сторона медали.

Поэтому давайте посмотрим на ограничения, которые есть в этой системе:

🔴 Доход не больше 60 млн рублей в год.

🔴 Если в этом году вы уже превысили 60 млн, то авто-УСН вам будет недоступна

🔴 До 5 сотрудников максимум, включая всех, кто работает по трудовому договору или ГПХ.

🔴 Только в определённых регионах, не вся Россия подключена и около 20 регионов пока не участвуют.

🔴 Счета только в уполномоченных банках. Это те банки, у которых есть интеграция с налоговой (список есть на сайте ФНС). Если счёт открыт в другом банке — на авто-УСН перейти нельзя.

С плюсами и минусами вроде разобрались, теперь нужно понять, как банк с налоговой считают наши доходы. И как их контролировать, потому что насчитать они могут столько, что понадобится валерьянка 😅

Например, банк может посчитать за доход любой ваш входящий платёж, например кредит, займ или переводы между своими счетами.

А налоговая, соответственно, рассчитает с этой суммы налог. В этом и есть суть автоматизации.

Поэтому если вы перейдёте на этот режим, то у вас будет доступ в личный кабинет, где вы сможете вносить все корректировки.

Но важный момент — это нужно будет делать каждый месяц до 7-го числа, а до 25-го числа оплатить налог. Если налоговая найдёт ошибки, то может начислить пени.

📌 Итак, а как перейти на авто-УСН?

Для начала нужно убедиться, что вы проходите по всем критериям, а затем просто подать заявление в личном кабинете ИП или через уполномоченный банк

Перейти можно с 1-го числа, каждого месяца.

«Полин, а обратно можно перейти будет?»

Конечно и есть два способа добровольный и принудительный

➡️ Добровольно вы можете перейти только через 12 месяцев после подачи заявки.

➡️ Принудительно, если нарушите правила, например наймёте 6-го сотрудника, превысите лимит или откроете счёт не в том банке. Тогда вам нужно будет уведомить налоговую до 15 числа следующего месяца и перейти на обычную УСН.

Авто-УСН будет выгоден тем, чьи доходы больше 10 млн в год, но меньше 60 млн и вы не хотите платить НДС. (Если лимит перехода на НДС установят 10🍋)

Тем не менее, бухгалтер вам всё равно пригодится, особенно если вы торгуете на маркетплейсах, чтобы учитывать взаимозачёты и расходы и следить за тем как отмечает операции банк.

Но прежде всего – вам нужно посмотреть свою налоговую нагрузку и прикинуть, какой режим налогообложения вам лучше подходит.

Для этого у меня есть специальная таблица — вот ссылка на неё 👇

t.me/PolinaBuh/3460

📌А этот пост рекомендую сохранить себе и переслать другу предпринимателю, потому что уже сейчас тема авто-УСН становится очень популярной. Ну а вы будете уже в курсе, что это такое и стоит ли на него переходить 🔥