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Судебная практика по налоговым спорам

Может ли директор организации, в качестве самозанятого, выдавать займы своей фирме?

Налоговый орган, считает неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом № 422-ФЗ.
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И так разбираемся в вопросе

Молодцов Д.В. с 30.12.2020 по настоящие время является налогоплательщиком на профессиональный доход (НПД), а также генеральным директором Общества в течение 12 месяцев 2021 года. Он выдавал займы своему Обществу.

На основании изложенных выше обстоятельств налоговым органом было вынесено оспариваемое решение.

Как мы указывали ранее часто встречаются схемы связанные с подменой трудовых отношений на доход выплачиваемый в адрес ИП и самозанятых. Конечно не всегда такие взаимоотношения это «схемы», в плохом смысле слова.

Общество подало в суд на решение налоговиков

В ходе рассмотрения дела, суд пришел к выводу о том, что заявленные Обществом требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 422-ФЗ объектом налогообложения налогом на профессиональный доход признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

В соответствии с частью 8 статьи 2 Закона № 422-ФЗ физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход.
Суд соглашается с позицией Общества и считает, что Инспекцией сделан необоснованный вывод о том, что в отношении доходов в виде процентов по займам не может применяться налог на профессиональный доход (далее – НПД).

Так, из материалов дела следует, что между заявителем (ООО «Компания «Автобаза-М») и Молодцовым Д.В. (генеральный директор Общества) заключены договоры займа № 1 от 31.10.2019 г., № 2 от 12.12.2019г.

Исходя из содержания части 1 ст. 6 Закона № 422-ФЗ, для физического лица в качестве объекта налогообложения НПД закон подразумевает любую передачу (отчуждение) имущества, имущественных прав, выполнение работ, оказание услуг. Исключение составляют виды доходов, прямо поименованные в ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ.

При этом суд соглашается с заявителем и считает, что Инспекцией сделан необоснованный вывод о том, что запрет, предусмотренный пунктом 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ распространяется на все виды доходов физического лица в случае, если оно является работником Общества.

Как следует из содержания вышеуказанного пункта, он распространяет свое действие на работы (услуги) при одновременном наличии между сторонами трудовых взаимоотношений, либо наличия их менее двух лет назад.

Так, из дословного толкования закона следует, что п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422- ФЗ о запрете распространяется исключительно на объект налогообложения, указанный именно в этом подпункте, а не на все доходы, полученные от организации, если физическое лицо является ее работником.

Таким образом, поскольку доход в виде процентов по договорам займа в установленном ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ перечне отсутствует, в то время как п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ распространяет свое действие только на случаи оказания услуг (выполнение работ), если заказчиками этих услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц, применять НПД в отношении такого дохода Законом № 422-ФЗ не запрещено.

Судом оценен довод Инспекции о том, что заявитель не может производить расчеты с Молодцовым Д.В. с применением НПД, поскольку «Молодцов является действующим сотрудником ООО «Компания «Автобаза-М» в силу ограничений, поименованных в п. 8 ч.2 ст. 6 Закона № 422 ФЗ», однако инспекцией не учтено, что доход получен не в результате трудовых взаимоотношений.

В то же время, согласно пункту 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422 ФЗ, для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.

При этом Инспекция в тексте отзыва на заявление сообщает, что взаимоотношения по договору займа признаков оказания услуги не имеют.

Ввиду изложенного, не представляется возможным установить, в связи с чем в качестве оснований для доначисления налога и взыскания штрафа оспариваемым решением Инспекция ссылается на п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422 ФЗ с учетом того, что указанный пункт не запрещает применять НПД в отношении доходов в виде процентов по займу. Доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

Также Инспекция не поясняет, каким образом для заявителя снижается налоговая нагрузка с 13% до 6% с учетом того заявитель не платит НДФЛ, каким образом взаимоотношения по договору займа стороны переоформили с трудовых на гражданские и как можно взаимоотношения по займу оформить трудовыми взаимоотношениями.

Изучив доводы, изложенные в письменных пояснениях Инспекции, суд находит их необоснованными, поскольку они по существу ограничиваются перечислением условий договоров займа и статей ГК РФ, при этом отсутствуют какие-либо нормы, на основании который заявитель не имеет права проводить взаиморасчеты с самозанятым НПД в отношении доходов в виде процентов по займу.

Озвученные Инспекцией в предварительном судебном заседании доводы о том, что с процентов по займам в любом случае платится НДФЛ, отклоняются судом как не основанные на нормах действующего законодательства, поскольку Инспекция не учитывает исключение, предусмотренное ч. 8 ст.2 Закона 422-ФЗ, согласно которой физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход (далее - налог).

Таким образом, письменная позиция Инспекции, в нарушение определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25.07.2001 № 138-0, содержит только предположения и никак не опирается на нормы законодательства РФ. Все пояснения Инспекции сводятся только к перечислению условий договоров займа, а также описание взаиморасчетов сторон. Никаких выводов со ссылкой на нормативные акты в письменных пояснениях налогового органа нет.

Также суд отмечает, что Инспекцией указано, что в обоснование своей позиции учитываются положения статей 208, 209, 210, 223, 226, 230 НК.

Ссылаясь на указанные нормы НК, а также на закон № 422-ФЗ, а также то обстоятельство, что Молодцов Д.В. одновременно находился в трудовых отношениях с обществом, заинтересованное лицо настаивает на том, что полученные Молодцовым Д.В. денежные средства правомерно квалифицированы инспекцией, как доход Молодцова Д.В., с которого подлежали исчислению страховые взносы.

Между тем, при доначислении стразовых взносов налоговый орган должен в силу положений части 5 статьи 200 АПК доказать, что произведенные Молодцову Д.В. выплаты осуществлялись в рамках трудовых либо гражданско-правовых отношений.

Кроме того, суд отмечает, что наряду с письмами указанными инспекцией имеются письма Минфин РФ от 25.02.2019г. № 03-11-11/12012, от 20.02.2021г. № 03-11-11/12103, в которых говорится о том, что применение НПД в отношении дохода в виде процентов по займам законом не запрещено.

Таким образом, какого-либо нормативного обоснования вынесения оспариваемого решения Инспекцией не представлено.

Решение по делу № А40-147367/23.

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