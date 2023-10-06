Проценты за задержку заработной платы

Проект федерального закона “О внесении изменения в ст. 236 ТК РФ” (далее - законопроект) подготовлен во исполнение Постановление КС РФ от 11.04.2023 № 16-П по делу о проверке конституционности статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго части первой статьи 327.1 Гражданского-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.Б.Сергеева в целях реализации права работника на выплату в полном размере причитающейся ему заработной платы без какой-либо дискриминации.

В тексте пояснительной записки ошибки, указана ст.3271 Гражданского кодекса РФ, в постановлении КС РФ речь идет о статье 327.1 Гражданского-процессуального кодекса РФ (прим.ред.)

В соответствии с частью первой статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса) обязанность работодателя по выплате работнику процентов (денежной компенсации) при нарушении установленного срока выплаты заработной платы и (или) других выплат или в случае неполной выплаты в установленный срок денежных средств, причитающихся работнику, возникает в связи с не выплатой в срок указанных сумм и рассчитывается за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

В этой связи зачастую при рассмотрении трудовых споров суды связывают наступление данной обязанности работодателей непосредственно с фактом начисления работнику соответствующих выплат, не применяя положения статьи 236 ТК РФ к суммам, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора, ограничиваясь взысканием в пользу работников спорных выплат без учета предусмотренных законом процентов, тем самым фактически освобождая работодателей от материальной ответственности за неначисление причитающихся работнику выплат.

Кроме того, часть первая статьи 236 ТК РФ не позволяет однозначно определить дату, с которой следует начислять соответствующие проценты (денежную компенсацию), в случае признания за работником права на получение тех или иных выплат. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 236 ТК РФ в части определения, что проценты (денежная компенсация) подлежат взысканию с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение. При этом размер процентов (денежной 0832075-Уч-2023 (14.1) компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных денежных сумм со дня, следующего за днем, когда в соответствии с действующим правовым регулированием эти выплаты должны были быть выплачены при своевременном их начислении, по день фактического расчета включительно.

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