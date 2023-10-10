Налогоплательщик прятал дивиденды под роялти. Какие налоговые последствия данных схем?

Бенефициар общества получал скрытые дивиденды в форме роялти. Также общество дважды списало дебиторку по авансу в расходы. Что выяснили налоговики?

Налоговики установили, что бенефициар налогоплательщика получал скрытые дивиденды в форме роялти. А также налогоплательщик дважды списал дебиторку по выданному авансу в расходы.

Ничего не вышло, это спойлер.

В свете приостановления ряда СоИДН публикуем интересный суд — больше так роялти и не только, не получится платить по ставке 0% и иным льготным ставкам.

Довольно часто встречаются схемы по выплате скрытых дивидендов под видом рояли, процентов и иных выплат.

Вот отличный пример:

ФНС провела проверку ООО «Тагильское пиво», в ходе которой установила:

➡️ до 2014 г. налогоплательщик использовал товарный знак (ТЗ) принадлежавший компании одного из учредителя, безвозмездно,

➡️в 2014 правообладателем ТЗ становится кипрская компания,

➡️оплаты за ТЗ от нового правообладателя- иностранца не было,

➡️налогоплательщик за 3 года выплатил 2️⃣, 3️⃣млн. фунтов (GBP) и отнес их на расходы,

➡️Налоговики Кипра, сообщили, что Бенефициарами кипрской компании являются учредители проверяемого лица.

А наши налоговики провели лингвистическую экспертизу документов (перевод), подтвердившую данный вывод.

➡️Выплата дивидендов в адрес иностранной компании отсутствовала; доход от роялти направляли на депозиты, право распоряжаться которыми принадлежало учредителям ООО «Тагильское пиво».

➡️Отчетность в период перечисления д/скипрской компанией не представлялась, налог не перечислялся.

В соответствии со ст 310 НК, СИДН с Кипр, льготы, предусмотренные п 1 и 2 ст 12 Соглашения, применяются, если получатель бенефициар дохода.

Согласно п 16 Комментариев к ст. 1 Модельной конвенции ОЭСР преимущества не предоставляются, если целью сделок является обеспечение более выгодного налогового статуса.

Позиция ФНС

Налогоплательщиком не соблюдены условия для применения льготного налогообложения.

кипрская компания не является фактическим получателем дохода, а является номинальным владельцем, введенным с целью получения налоговых преференций.

Налогоплательщиком не исполнил свою обязанность по перечислению налога с доходов, полученных иностранной организацией.

НДФЛ не вменяли, не было доказательств получения средств бенефициарами.

Позиция Суда

Исключение из расходов всей суммы роялти, перечисленной ООО «Тагильское пиво» в адрес киприота, признано обоснованным.

Итог — обложили по ставке 20% налог на доходы у агента, как иные выплаты.

Дебиторская задолженность

Позиция НО относительно 2017 года

➡️документы по дебиторской задолженности представлены частично,

➡️оплата в адрес дебитора была в качестве предоплаты за товар,

➡️в регистр НУ после получения акта проверки налогоплательщик внес изменения,

➡️резерв по сомнительным долгам создался после проведения аудиторской проверки.

Налоговым органом сделан вывод, что налоговый регистр содержит недостоверные сведения

В соответствии с п. 3 ст. 266, п.14 ст. 270 НК авансы при создании резерва по сомнительным долгам в целях налогообложения не учитываются.

Позиция налогового органа относительно 2019 года:

➡️Решением АСМО в отношении дебитора была начата процедура наблюдения.

➡️ООО«Тагильское пиво» было включено в реестр кредиторов.

➡️Решением суда в 2019 в отношении дебитора была завершена процедура банкротства.

➡️НП имел право списать дебиторку в 2019 году в составе внереализационных расходов, что, как следует из пояснений НО и было сделано НП в 2019 году.

ООО «Тагильское пиво» дважды в разных периодах (2017, 2019гг.) учитывало в расходах по налогу на прибыль дебиторку по одному и тому же контрагенту.

Суд поддержал выводы налоговиков

Первоисточник и оригинал судебных актов зашифрован тут.

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