⚡️⚡️⚡️Минфин раскрыл параметры прогрессивной шкалы налогообложения

Поправки коснулись базовых видов налогов: НДФЛ, налога на прибыль компаний, на добычу полезных ископаемых, режима упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого бизнеса и ряда других, менее существенных.

Изменения в НДФЛ.

Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ:

➡️13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

➡️15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год). В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше 150 тыс. руб. в месяц;

➡️18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

➡️20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

➡️22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами.

Действующие ставки — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг. Однако ставка 15% будет применяться к доходам свыше 2,4 млн руб. (не 5 млн, как сейчас), без дальнейшей прогрессии.

К проданным объектам недвижимости будет применяться тот же подход: 13% до суммы 2,4 млн руб., 15% — свыше этой суммы. Сейчас, согласно НК, ставка 15% к доходам от продажи недвижимости не применяется, даже если сумма продажи превышает 5 млн. руб.

Изменения в налоге на прибыль.

Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, предлагается повысить с нынешних 20 до 25%‼️

➡️Налогообложение IT-компаний изменится: они будут платить налог на прибыль по ставке в размере 5% с начала 2025 года.‼️

Изменения для добывающих компаний

В правительстве предлагают скорректировать систему ставок налога на добычу полезных ископаемых, в частности, изменить формулу расчета следующими образом:

➡️для отрасли «добыча железа» предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза;

➡️для отрасли «производство минеральных удобрений» (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза, «производство минеральных удобрений» (фосфор) – в 2,0 раза;

➡️для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1200 руб./1000 куб. м).

‼️Изменения для МСП (УСН)

Минфин предлагает изменить принципы УСН. В частности, предлагается, во-первых, расширить порог режима до 450 млн руб., а также признать уэсэнщиков с доходами выше 60 млн руб. плательщиками НДС.

Бизнесу будет предоставлена альтернатива: переход на общий режим со ставкой НДС 20% (или 10% для определенной категории товаров) со всеми вычетами либо 5% для доходов до 250 млн руб. и 7% для доходов до 450 млн руб. без возможности предъявлять НДС к вычету.

‼️Балансировать шаг будет в том числе снижение нагрузки на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах.

➡️Предлагается с 15 до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТа для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей).

С уважением @proff_nalog

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Минфин внес в правительство корпус изменений в Налоговый кодекс. «Ведомости» изучили материалы министерства. Поправки коснулись базовых видов налогов: НДФЛ, налога на прибыль компаний, на добычу полезных ископаемых, режима упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого бизнеса и ряда других, менее существенных. Ставки предлагается поднять, но, как и обещали власти в ходе обсуждения концепции изменений, повышение компенсируется стимулами для инвестиций и перераспределением дополнительных доходов в пользу малообеспеченных семей.

«Изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов», – говорится в пояснениях Минфина. В материалах ведомства уточняется, что результатом изменений станет также стабилизация и предсказуемость условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Изменения в НДФЛ

Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ:

для доходов до 2,4 млн руб. ставка налога составит 13%;

от 2,4 млн до 5 млн руб. — 15%;

от 5 млн до 20 млн руб. — 18%;

от 20 млн до 50 млн руб. — 20%;

свыше 50 млн руб. — 22%.

Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны, т. е. около 2,5 млн человек, следует из материалов ведомства. Нижний порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 000 руб. в месяц, что в 3 раза превышает среднюю зарплату в стране. В Москве, самом высокооплачиваемом регионе, средний доход на одного работника в прошлом году составил 136 000 руб. Участников СВО поправки не коснутся в принципе.

Граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы зарплаты, а с ее превышения над минимальным уровнем. Аналогичная система действует и сейчас для плательщиков по ставке 15% – такой размер налога в данный момент предусмотрен для тех, кто получает больше 5 млн в год. Если, например, работник зарабатывает 250 000 руб., то он будет платить по повышенной ставке в 15% только с 50 000 руб. Дополнительные относительно нынешних платежи для него составят 1000 руб. в месяц (это новые +2% от 50 000 руб.).

Повышение ставок сопровождается господдержкой для малообеспеченных семей. В частности, родители с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 процентных пунктов из 13% при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. В семье из четырех человек общий доход с учетом планового значения ПМ в 2025 г. должен быть не более 1,3 млн руб. за год (или 106 руб. в месяц). Вычет, таким образом, составит 320 000 руб. Значения не имеет, работают ли оба супруга, главное — чтобы совокупный заработок не превышал этот порог. Новый вычет ранее анонсировал министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Такой кэшбэк (вычет. — «Ведомости») будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», — сказал министр.

Изменения в налоге на прибыльэ

Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, предлагается повысить с нынешних 20 до 25%, говорится в материалах Минфина. Такая мера должна выполнить не только фискальную, но и стимулирующую задачу.

«Для инвестирующих компаний государство принимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру», — подчеркивается в документе.

В частности, повышение ставки планируется уравновесить вычетами. Главный из них – это новый вид федерального «кэшбэка» за инвестиции. Его конкретные параметры в материалах Минфина не приводятся. Сейчас инвестиционный налоговый вычет действует только на региональном уровне и не пользуется большой популярностью. Этот вид поддержки предполагается усовершенствовать и сделать бессрочным.

Отдельный аспект — поддержка инноваций. В частности, бизнес, который модернизирует производство, сможет списывать затраты на покупку российского высокотехнологичного оборудования в двукратном размере. Аналогичная мера будет применена к НИОКР – к расходам на исследования также можно будет применять коэффициент 2 при подсчете базы для налога на прибыль.

В то же время такие виды фискальной нагрузки, как курсовые пошлины — таможенные сборы, величина которых зависит от стоимости доллара, — будут прекращены.

Изменения для добывающих компаний.

Проведенный Минфином за 2021–2023 гг. анализ экономики выявил ряд отраслей, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10–12% (в 2 и более раз). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5–6% от выручки. Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством.

В правительстве предлагают скорректировать систему ставок налога на добычу полезных ископаемых, в частности, изменить формулу расчета следующими образом:

для отрасли «добыча железа» предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза;

для отрасли «производство минеральных удобрений» (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза, «производство минеральных удобрений» (фосфор) – в 2,0 раза;

для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1200 руб./1000 куб. м).

Даже после корректировки рентных налогов в этих отраслях сохраняется приличный уровень операционной рентабельности – от 25%, отмечает Минфин.

При этом корректировка налоговой нагрузки не предполагается для отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности, у которых отношение капитальных вложений к выручке более 20%.

Изменения для МСП

Минфин предлагает изменить принципы УСН. В частности, предлагается, во-первых, расширить порог режима до 450 млн руб., а также признать уэсэнщиков с доходами выше 60 млн руб. плательщиками НДС.

Бизнесу будет предоставлена альтернатива: переход на общий режим со ставкой налога на добавленную стоимость 20% (или 10% для определенной категории товаров) со всеми вычетами либо 5% для доходов до 250 млн руб. и 7% для доходов до 450 млн руб. без возможности предъявлять НДС к вычету.

Балансировать шаг будет в том числе снижение нагрузки на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах.

Предлагается с 15 до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТа для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей).

Сейчас УСН доступен для компаний, доход которых не превышает 200 млн руб. в год (показатель ежегодно индексируется, сейчас он достиг 250 млн) с количеством сотрудников не более 150 человек и стоимостью основных средств не более 150 млн руб. Сейчас предприниматели могут выбрать между ставками в диапазоне 6–8% (в зависимости от размера бизнеса) при условии, что базой выступает весь доход целиком, либо 15–20%, когда выручка уменьшена на расходы.

96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб., говорится в материалах Минфина. То есть изменения не коснутся подавляющего большинства плательщиков. При этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН. И основную долю среди них составляют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области розничной и оптовой торговли, операций с недвижимостью и общественного питания, т. е. непроизводственные предприятия. Таким образом, корректировки никак не затрагивают внутреннее производство в стране, подчеркивается в документе.

Работа с уклонистами.

Один из ключевых механизмов работоспособности изменений — пресечение схем уклонения от уплаты косвенных налогов. В условиях рыночной борьбы лазейки для ухода от налогов создают стимул для всей отрасли искать схемы, позволяющие не платить налоги. В результате бюджет недополучает доходы, а те, кто хочет работать честно, банкротятся и уходят с рынка, поясняется в релизе. Чтобы не допустить распространения указанной практики, предлагается усовершенствовать акцизное налогообложение по ряду категорий товаров, где были выявлены злоупотребления.

Для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению предлагается ввести акциз на фармсубстанцию спирта с одновременным предоставлением полного вычета акциза на спирт, использованного для производства лекарств. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждаться правительством. Полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства. Медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Указанная мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя.

Также для улучшения контроля на табачном рынке предлагается ввести акциз на жидкий никотин с одновременным предоставлением сырьевого вычета при производстве никотинсодержащей продукции. С учетом незначительного количества импортеров взимание акциза по жидкому никотину при его ввозе в Россию снизит возможность применения схем уклонения от уплаты налогов, сократит нелегальный ввоз продукции (сейчас контроль со стороны налоговых органов за использованием жидкого никотина затруднен, так как он не относится к подакцизным товарам и налогоплательщики не обязаны предоставлять декларации по акцизам).

Источник ТГ канал Proff Налог