Узнай, как улучшить свой PnL. Три варианта использования Excel для Управления бизнесом

Порой мне кажется, что это не Excel помогает бизнесу, а бизнес строится вокруг офисной программы.
Такое огромное количество табличек могут вести сотрудники предприятий, что диву даешься.
Как бы то ни было, представить себе управление малым и средним бизнесом без Excel крайне сложно.
Да девяносто девять процентов Управленческого учета ведется в Excel.
Вопрос в том, насколько эффективно эксплуатируется эта прикладная офисная программа?
И вот здесь я выделяю три варианта использования Excel для Управления бизнесом.
Давайте эти три варианта и рассмотрим. Поехали.
ТАБЛИЦЫ РАДИ ТАБЛИЦ. №1
Полным-полно экселевских файлов и таблиц. Каждый сотрудник делает их штук по пять.
Данные в таблицах на восемьдесят процентов дублируют друг друга.
Порой данные разнятся. Но это ничего.
Аналитику в таких таблицах ни кто никогда не видели.
Однако, решения на основе этих данных принимаются.
Намеренно не стал указывать, что управленческие решения.
О каком управлении может идти речь?
Мусор вошел-мусор вышел.
ОТЧЕТ. №2
Уже интереснее. Уже появляется аналитика.
В отчетах присутствует визуализация данных. Спарклайны, диаграммы.
Приоритетным становится качество.
Примечательно еще и то, что количество таблиц несравнимо меньше, относительно первого варианта.
В таблицах появляется динамика.
Например, один из моих любимых отчетов PnL (прибыли/убытки).
Строят на год с разбивкой по месяцам. Чем не динамика?
Да еще и проценты по затратам от выручки могут добавить. Для планирования. Но это неточно!
Уловили суть?
И, если вы внимательно читали, то теперь знаете, как улучшить информативность своего PnL.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ. №3
Продолжим с PnL-кой? Тогда двигаемся дальше.
На этапе Отчета вы добавили в PnL динамику и процентовку от выручки.
Уже хорошо.
С помощью процентовки от выручки вы можете планировать затратную часть.
И, как следствие, прибыль.
А что вам теперь мешает добавить план в ваш PnL?
Правильно — ничего!
Добавляйте ПЛАН.
И у вас уже появляется ориентир, к которому вам надо двигаться. А вот этим движением уже можно УПРАВЛЯТЬ.
Если, например, план не выполнен, то необходимо разобраться по какой причине он не выполнен.
Недобрали по выручке или перебрали по какой-то затратной статье?
Ответ должен дать сотрудник, который отвечает за тот или иной показатель в PnL.
А в вашем бизнесе кто-то за что-то отвечает?
Если нет, то назначьте ОТВЕТСТВЕННОГО.
И добавьте его фамилию в ячейку напротив соответствующей статьи.
Здесь не будем углубляться в хитросплетения того, как назначить ответственного. Это тема отдельного разговора.
Считаем, что сотруднику обозначили зону ответственности, наделили полномочиями и так далее.
И так, что вы имеете
показатели;
план;
ответственных.
Да вы получили полноценный УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.
Вам остается только управлять своим бизнесом с помощью Excel, подобно дирижеру, который с легкостью руководит оркестром!
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С каким вариантом вы сталкивались или работаете?
Пишите в комментарии.
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С заботой о вашем бизнесе.
Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.
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