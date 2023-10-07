Узнай, как улучшить свой PnL. Три варианта использования Excel для Управления бизнесом

Порой мне кажется, что это не Excel помогает бизнесу, а бизнес строится вокруг офисной программы.

Такое огромное количество табличек могут вести сотрудники предприятий, что диву даешься.

Как бы то ни было, представить себе управление малым и средним бизнесом без Excel крайне сложно.

Да девяносто девять процентов Управленческого учета ведется в Excel.

Вопрос в том, насколько эффективно эксплуатируется эта прикладная офисная программа?

И вот здесь я выделяю три варианта использования Excel для Управления бизнесом.

Давайте эти три варианта и рассмотрим. Поехали.

ТАБЛИЦЫ РАДИ ТАБЛИЦ. №1

Полным-полно экселевских файлов и таблиц. Каждый сотрудник делает их штук по пять.

Данные в таблицах на восемьдесят процентов дублируют друг друга.

Порой данные разнятся. Но это ничего.

Аналитику в таких таблицах ни кто никогда не видели.

Однако, решения на основе этих данных принимаются.

Намеренно не стал указывать, что управленческие решения.

О каком управлении может идти речь?

Мусор вошел-мусор вышел.

ОТЧЕТ. №2

Уже интереснее. Уже появляется аналитика.

В отчетах присутствует визуализация данных. Спарклайны, диаграммы.

Приоритетным становится качество.

Примечательно еще и то, что количество таблиц несравнимо меньше, относительно первого варианта.

В таблицах появляется динамика.

Например, один из моих любимых отчетов PnL (прибыли/убытки).

Строят на год с разбивкой по месяцам. Чем не динамика?

Да еще и проценты по затратам от выручки могут добавить. Для планирования. Но это неточно!



Уловили суть?



И, если вы внимательно читали, то теперь знаете, как улучшить информативность своего PnL.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ. №3

Продолжим с PnL-кой? Тогда двигаемся дальше.



На этапе Отчета вы добавили в PnL динамику и процентовку от выручки.

Уже хорошо.



С помощью процентовки от выручки вы можете планировать затратную часть.

И, как следствие, прибыль.

А что вам теперь мешает добавить план в ваш PnL?

Правильно — ничего!



Добавляйте ПЛАН.



И у вас уже появляется ориентир, к которому вам надо двигаться. А вот этим движением уже можно УПРАВЛЯТЬ.



Если, например, план не выполнен, то необходимо разобраться по какой причине он не выполнен.

Недобрали по выручке или перебрали по какой-то затратной статье?



Ответ должен дать сотрудник, который отвечает за тот или иной показатель в PnL.



А в вашем бизнесе кто-то за что-то отвечает?

Если нет, то назначьте ОТВЕТСТВЕННОГО.

И добавьте его фамилию в ячейку напротив соответствующей статьи.



Здесь не будем углубляться в хитросплетения того, как назначить ответственного. Это тема отдельного разговора.

Считаем, что сотруднику обозначили зону ответственности, наделили полномочиями и так далее.



И так, что вы имеете

показатели;

план;

ответственных.

Да вы получили полноценный УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.

Вам остается только управлять своим бизнесом с помощью Excel, подобно дирижеру, который с легкостью руководит оркестром!

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С каким вариантом вы сталкивались или работаете?

Пишите в комментарии.

=== ===

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.