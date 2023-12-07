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Управленческий учет

Как упаковка помогает производителям? Два примера работы с упаковкой

Два примера работы с упаковкой, которые позволяют снизить себестоимость и увеличить продажи.
96
Как упаковка помогает производителям? Два примера работы с упаковкой
Бухенот / Создатель - Владислав Савушкин // Помощник - Шедевриум

Профессиональная деформация, насмотренность или просто картина мира.

Называйте, как хотите. Но, факт остается фактом.

Очень часто глядя на вещи, я замечаю в них бизнес-фишки.

Поясню на двух примерах с упаковкой.

Первый вариант / Протеин

Обратите внимание на указатель вкуса «Ванильный».

Следуй за зеленой стрелочкой

Это наклейка. У других производителей вкус нанесен на основную картинку.

А чтобы изготовить или заказать такую упаковку производители проделывают следующие манипуляции:

  • анализ продаваемых вкусов,

  • прогноз спроса по вкусам.

Если просчитались, то это дополнительные издержки. С наклейкой действия аналогичные.

НО #1.

Наклейки можно закупать копеек по двадцать за штуку. Производить еще дешевле (в долгую).

Классный вариант снижения себестоимости!

Берите на вооружение. Я уже знаю, кому посоветую.

Второй вариант / Милка ореховая паста

Несколько фактов о пасте:

  • цена 500 рублей,

  • вес нетто 350 гр.

Согласится ли покупатель отдать свои кровные пятьсот рублей за триста грамм продукта?

Не факт…

Что же делать?

Давайте разливать пасту в стеклянные банки. Вес брутто – 500 грамм. Сто пятьдесят грамм упаковки. Стеклянной.

Дорогая упаковка по себестоимости? Нет.

НО #2.

Не поленитесь, подержите в магазине полную банку в руках. По весу там целый килограмм.

За который уже не жалко отдать пятьсот рублей.

Кто замечает подобные фишки? Поделитесь.

Или я одинок в своем стремлении познать бесконечно-вечное…

Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.

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Комментарии

18
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Ой,  у него что-то с глазками. Красненькие, злой управленческий енотик?))

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Ой,  у него что-то с глазками. Красненькие, злой управленческий енотик?))

      Всю ночь писал пост😀

      Кстати, считаю, что злость есть самый злой враг управленца🤔

      • Логотип nlukina
        nlukina
        44 минуты назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        злость в принципе враг всему разумному

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          39 минут назад

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          злость в принципе враг всему разумному

          Дополню тем, что любая эмоция может оказаться плохим союзником😏

          В эйфории можно принять невзвешенное решение. Ровно как и в гневе можно наломать дров🤔

          Так что управлением эмоциями есть наисложнейшая и необходимейшая работа😎

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    Давайте разливать пасту в стеклянные банки.

    Дорогая упаковка по себестоимости? Нет.

    пардон?

    с каких это пор стеклотара, еще и нестандартных форм была дешевой?

    к тому же. что за толк изначально считать народонаселение идиотами при сопоставление веса продукта разных тар и таким способом....

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    с каких это пор стеклотара, еще и нестандартных форм была дешевой?

    Разве баночка в какие-то времена считалась нестандартной тарой😏

    к тому же. что за толк изначально считать народонаселение идиотами при сопоставление веса продукта разных тар и таким способом....

    В варианте с Милкой я углядел лишь классный маркетинговый ход "цена-ценность"😉

    • Логотип Мирам
      Мирам 42 минуты назад

      Разве баночка в какие-то времена считалась нестандартной тарой

      смотря какая баночка. если по инд. заказу (как в таких случаях) то да.

      и цена за изготовление по инд. формам соответствующая.

      теперь немного поправлю.

      никто не взвешивает в руке с мыслью о том, что там больше милки, чем в "пластике". это глупость.

      милку и ей же подобные в стекле покупают из практических соображений. из-за баночки. создания падкие на "заготовочки :)".

      здесь просто выбор между милкой в пластике и пластик выбросить легче. или милкой в стекле, потому что нужна именно такая баночка.

      в общем. те, кто выбирают слекло

      1. западают именно на баночку 😂

      2. важна эстетическая составляющая. в стекле на столе смотрится лучше. и то, смотря по какому поводу покупается. например для многих есть разница -для ожидаемых гостей или приговорить пасту по-домашнему за день-два

      покупателей примерно половина на середину. и в основном срабатывает фактор "кому как удобнее".

      лишь классный маркетинговый ход "цена-ценность"

      фигня. разность упаковок это всего лишь предоставление расширенного права выбора в тот или иной момент. как и в случае с минеральной водой, например.

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        31 минуту назад

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        милку и ей же подобные в стекле покупают из практических соображений. из-за баночки. создания падкие на "заготовочки :)".

        Вот тут соглашусь😉

        ООО "Коломенское" с их глиняными горшочками тому подтверждение😀

        фигня. разность упаковок это всего лишь предоставление расширенного права выбора в тот или иной момент.

        Как вариант😉

        Однако, если процитировать фразу целиком

        Я углядел лишь классный маркетинговый ход "цена-ценность"

        То в ней на первом месте можно заметить указание на субъективность😉

        Этим свойством можно окрасить любое утверждение😎

        Согласны?😉

        • Логотип Мирам
          Мирам 11 минут назад

          Этим свойством можно окрасить любое утверждение

          хитрый однако ? 😂

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            8 минут назад

            Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

            хитрый однако ? 😂

            Достижению такого признания предшествовали долгие годы тренировок в сложнейшей прикладной дисциплине - Переговоры😎

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 10 минут назад

        милку и ей же подобные в стекле покупают из практических соображений. из-за баночки. создания падкие на "заготовочки :)".

        Разве в банке с такой крышкой можно делать "заготовочки"? По-моему, все банки с пластмассовой крышкой по второму разу можно использовать только для очень недлительного хранения, пару дней в холодильнике. А так стеклянные банки - такие же кандидаты в мусорный контейнер, как и пластиковые.

        никто не взвешивает в руке с мыслью о том, что там больше милки, чем в "пластике". это глупость.

        Вот тут очень согласна. Я всегда смотрю исключительно вес нетто, а у продуктов типа оливок в рассоле даже не его, а вес самого продукта.

        • Логотип Мирам
          Мирам 7 минут назад

          По-моему, все банки с пластмассовой крышкой по второму разу можно использовать только для очень недлительного хранения, пару дней в холодильнике.

          смотря что. недлительно до весны. есть еще плотный пергамент 😂

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          4 минуты назад

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Я всегда смотрю исключительно вес нетто

          Тааак...у меня появилась новая фобия😀

          До вашего комментария и "озарения" о Милке даже не задумывался о таком😏

          • Логотип LIrina-1973
            LIrina-1973 28 секунд назад

            Тааак...у меня появилась новая фобия

            Фобия? А чего вы боитесь?

  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 58 минут назад

    Согласится ли покупатель отдать свои кровные пятьсот рублей за триста грамм продукта?

    Не факт…

    Коньяк Courvoisier XO Imperial - 7,5 штук вечно-деревянных за 0,35 л. Это просто первое, что пришло в голову. А уж если взять бриллианты... Всегда считала, что цена зависит от веса продукта далеко не в первую очередь.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      43 минуты назад

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Коньяк Courvoisier XO Imperial - 7,5 штук вечно-деревянных за 0.35 л.

      Здесь ребята с историей😏

      Да и легенда о том, что это любимый напиток одного из французских лидеров им помогает😏

      Или это не легенда🤔

      В общем, маркетинг придумали оооооочень давно😀

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 6 минут назад

        Здесь ребята с историей

        Не только, ещё и с качеством.

        Да и легенда о том, что это любимый напиток одного из французских лидеров им помогает

        У каждого приличного производителя свои легенды и истории.

        Но речь шла не об этом, а том, что цена за кг - так себе характеристика, не всегда работает.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 минуту назад

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Здесь ребята с историей

          Не только, ещё и с качеством.

          Поверю на слово😉

          Я и до эксперимента по отказу от алкоголя не жаловал этот благородный напиток (коньяк)😏

          Но как говорится...

          Возможно, не пробовал Courvoisier XO Imperial😀

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    43 минуты назад

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    Этот комментарий удален.

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