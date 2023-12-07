Как упаковка помогает производителям? Два примера работы с упаковкой

Профессиональная деформация, насмотренность или просто картина мира.
Называйте, как хотите. Но, факт остается фактом.
Очень часто глядя на вещи, я замечаю в них бизнес-фишки.
Поясню на двух примерах с упаковкой.
Первый вариант / Протеин
Обратите внимание на указатель вкуса «Ванильный».
Это наклейка. У других производителей вкус нанесен на основную картинку.
А чтобы изготовить или заказать такую упаковку производители проделывают следующие манипуляции:
анализ продаваемых вкусов,
прогноз спроса по вкусам.
Если просчитались, то это дополнительные издержки. С наклейкой действия аналогичные.
НО #1.
Наклейки можно закупать копеек по двадцать за штуку. Производить еще дешевле (в долгую).
Классный вариант снижения себестоимости!
Берите на вооружение. Я уже знаю, кому посоветую.
Второй вариант / Милка ореховая паста
Несколько фактов о пасте:
цена 500 рублей,
вес нетто 350 гр.
Согласится ли покупатель отдать свои кровные пятьсот рублей за триста грамм продукта?
Не факт…
Что же делать?
Давайте разливать пасту в стеклянные банки. Вес брутто – 500 грамм. Сто пятьдесят грамм упаковки. Стеклянной.
Дорогая упаковка по себестоимости? Нет.
НО #2.
Не поленитесь, подержите в магазине полную банку в руках. По весу там целый килограмм.
За который уже не жалко отдать пятьсот рублей.
Кто замечает подобные фишки? Поделитесь.
Или я одинок в своем стремлении познать бесконечно-вечное…
Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.
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Комментарии18
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Ой, у него что-то с глазками. Красненькие, злой управленческий енотик?))
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Всю ночь писал пост😀
Кстати, считаю, что злость есть самый злой враг управленца🤔
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
злость в принципе враг всему разумному
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Дополню тем, что любая эмоция может оказаться плохим союзником😏
В эйфории можно принять невзвешенное решение. Ровно как и в гневе можно наломать дров🤔
Так что управлением эмоциями есть наисложнейшая и необходимейшая работа😎
пардон?
с каких это пор стеклотара, еще и нестандартных форм была дешевой?
к тому же. что за толк изначально считать народонаселение идиотами при сопоставление веса продукта разных тар и таким способом....
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Разве баночка в какие-то времена считалась нестандартной тарой😏
В варианте с Милкой я углядел лишь классный маркетинговый ход "цена-ценность"😉
смотря какая баночка. если по инд. заказу (как в таких случаях) то да.
и цена за изготовление по инд. формам соответствующая.
теперь немного поправлю.
никто не взвешивает в руке с мыслью о том, что там больше милки, чем в "пластике". это глупость.
милку и ей же подобные в стекле покупают из практических соображений. из-за баночки. создания падкие на "заготовочки :)".
здесь просто выбор между милкой в пластике и пластик выбросить легче. или милкой в стекле, потому что нужна именно такая баночка.
в общем. те, кто выбирают слекло
1. западают именно на баночку 😂
2. важна эстетическая составляющая. в стекле на столе смотрится лучше. и то, смотря по какому поводу покупается. например для многих есть разница -для ожидаемых гостей или приговорить пасту по-домашнему за день-два
покупателей примерно половина на середину. и в основном срабатывает фактор "кому как удобнее".
фигня. разность упаковок это всего лишь предоставление расширенного права выбора в тот или иной момент. как и в случае с минеральной водой, например.
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Вот тут соглашусь😉
ООО "Коломенское" с их глиняными горшочками тому подтверждение😀
Как вариант😉
Однако, если процитировать фразу целиком
То в ней на первом месте можно заметить указание на субъективность😉
Этим свойством можно окрасить любое утверждение😎
Согласны?😉
Этим свойством можно окрасить любое утверждение
хитрый однако ? 😂
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Достижению такого признания предшествовали долгие годы тренировок в сложнейшей прикладной дисциплине - Переговоры😎
Разве в банке с такой крышкой можно делать "заготовочки"? По-моему, все банки с пластмассовой крышкой по второму разу можно использовать только для очень недлительного хранения, пару дней в холодильнике. А так стеклянные банки - такие же кандидаты в мусорный контейнер, как и пластиковые.
Вот тут очень согласна. Я всегда смотрю исключительно вес нетто, а у продуктов типа оливок в рассоле даже не его, а вес самого продукта.
смотря что. недлительно до весны. есть еще плотный пергамент 😂
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Тааак...у меня появилась новая фобия😀
До вашего комментария и "озарения" о Милке даже не задумывался о таком😏
Фобия? А чего вы боитесь?
Коньяк Courvoisier XO Imperial - 7,5 штук вечно-деревянных за 0,35 л. Это просто первое, что пришло в голову. А уж если взять бриллианты... Всегда считала, что цена зависит от веса продукта далеко не в первую очередь.
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Здесь ребята с историей😏
Да и легенда о том, что это любимый напиток одного из французских лидеров им помогает😏
Или это не легенда🤔
В общем, маркетинг придумали оооооочень давно😀
Не только, ещё и с качеством.
У каждого приличного производителя свои легенды и истории.
Но речь шла не об этом, а том, что цена за кг - так себе характеристика, не всегда работает.
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Поверю на слово😉
Я и до эксперимента по отказу от алкоголя не жаловал этот благородный напиток (коньяк)😏
Но как говорится...
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
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