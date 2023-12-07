Как упаковка помогает производителям? Два примера работы с упаковкой

Два примера работы с упаковкой, которые позволяют снизить себестоимость и увеличить продажи.

Профессиональная деформация, насмотренность или просто картина мира.

Называйте, как хотите. Но, факт остается фактом.

Очень часто глядя на вещи, я замечаю в них бизнес-фишки.

Поясню на двух примерах с упаковкой.

Первый вариант / Протеин

Обратите внимание на указатель вкуса «Ванильный».

Следуй за зеленой стрелочкой

Это наклейка. У других производителей вкус нанесен на основную картинку.

А чтобы изготовить или заказать такую упаковку производители проделывают следующие манипуляции:

анализ продаваемых вкусов,

прогноз спроса по вкусам.

Если просчитались, то это дополнительные издержки. С наклейкой действия аналогичные.

НО #1.

Наклейки можно закупать копеек по двадцать за штуку. Производить еще дешевле (в долгую).

Классный вариант снижения себестоимости!

Берите на вооружение. Я уже знаю, кому посоветую.

Второй вариант / Милка ореховая паста

Несколько фактов о пасте:

цена 500 рублей,

вес нетто 350 гр.

Согласится ли покупатель отдать свои кровные пятьсот рублей за триста грамм продукта?

Не факт…

Что же делать?

Давайте разливать пасту в стеклянные банки. Вес брутто – 500 грамм. Сто пятьдесят грамм упаковки. Стеклянной.

Дорогая упаковка по себестоимости? Нет.

НО #2.

Не поленитесь, подержите в магазине полную банку в руках. По весу там целый килограмм.

За который уже не жалко отдать пятьсот рублей.

Кто замечает подобные фишки? Поделитесь.

Или я одинок в своем стремлении познать бесконечно-вечное…

Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.