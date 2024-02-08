⭐️Какой бизнес можно масштабировать? 5 главных критериев

Помощник бухгалтера. Бухгалтер. Заместитель главного бухгалтера. Главный бухгалтер. Это профессиональный рост. Это масштабирование. Согласны? Для успешного шагания по ступеням нужны новые компетенции и твердая база. Бизнесу для безболезненного масштабирования так же нужна база. Давайте вместе рассмотрим 5 критериев для успешного масштабирования бизнеса.

Без постоянного роста и прогресса такие слова, как улучшение, достижение и успех, не имеют смысла. Бенджамин Франклин

Масштабирование бизнеса — это расширение сферы его влияния. Экспансия в новые регионы и ниши. Предприниматель должен стремиться к тому, чтобы масштабировать свое детище. Иначе, для чего это все затевалось?

Масштабировать можно любой бизнес. С той или иной эффективностью во времени. Для того, чтобы эффективно масштабировать бизнес в долгую, должно сойтись немало звезд. Добраться до этих звезд мы сможем, если оттолкнемся от твердой почвы. Давайте рассмотрим 5 компонентов, которые делают почву для масштабирования действительно твердой.

1. Бизнес должен быть прибыльным

На протяжении 6-12 месяцев хозяйствующий субъект должен генерить прибыль. Постоянное увеличение прибыли будет неоспоримым преимуществом. Кроме самой прибыли должна расти рентабельность чистой прибыли. Рост прибыли без соблюдения соответствующего роста рентабельности — это необъективные данные.

Рентабельность чистой прибыли = Чистая прибыль/Выручка, %

Масштабировать бизнес, который не удовлетворяет этому критерию, можно. Многие даже умудряются это делать. За счет кредитов. Долго ли продлиться такое масштабирование? Эффективно ли оно будет? Ответы на эти вопросы вы знаете.

Масштабирование убыточного бизнеса.

2.Предприятие должно опираться на управленческий учет

Объективную картину о прибыльности хозяйствующего субъекта помогает нарисовать Управленческий учет. Управленка дает ответы на вопросы, которые необходимо проработать перед началом масштабирования:

на каком продукте зарабатываем?

от какого направления можно или нужно отказаться?

достаточно ли собственных ресурсов?

какие ресурсы понадобятся для роста Х2, Х5 и так далее.

Незаменимыми помощниками здесь выступают ФинМодель и базовая отчетность. Можете дополнить список в комментариях.

Управленка вангует на прибыль.

3.Бизнес должен быть управляемым

Кто отвечает за продажи? За закупки? За прибыль? Масштабирование управленческого хаоса — любимая забава многих предпринимателей.

Перед началом масштабирования необходимо позаботиться о выстраивание вертикали власти и структуры подчиненности. За каждый бизнес-показатель должен быть назначен ответственный. Все сотрудники должны понимать за что они получают деньги и за что они могут получать их меньше.

Этот пункт может оказаться самым болезненным. Спрашивать со вчерашних друзей или, еще хуже, родственников — непростое испытание. Пройти его необходимо. Масштабирование хаоса всегда эффектно. Эффективностью по понятным причинам здесь и не пахнет.

Кардинальные меры. Бывает всякое)

4.Бизнесу нужны другие специалисты

Как вы считаете: продажник, который сбывает 100 единиц продукции и который способен реализовать 100'000 единиц продукции обладают одинаковым набором компетенций?

Экономист трех ИП и Финансовый директор десяти аффилированных юр.лиц с миллиардными оборотами тоже, скорее всего, должны иметь в своем арсенале разные навыки.

Цена ошибки из-за отсутствия у специалиста компетенций, соответствующих новому масштабу бизнеса, прямо пропорциональна величине масштабирования. Только в бизнесе за все платят деньгами. Расходы Х2, Х5, Х10.

Решите на берегу, что вы вы будете делать: вкладывать в развитие действующих специалистов или обновлять команду. Выбор за вами.

Палка-тыкалка и Excel.

5.Эффективное масштабирование бизнеса должен возглавлять новый собственник

Не в буквальном смысле. Хотя, случаи бывают разные. Правило, которое проверено временем и неоднократно подтверждено на практике, гласит:

Главный враг бизнеса — собственник!

Можете в комменты написать свое мнение по этому поводу.

Рост бизнеса всегда ограничивается компетенциями собственника. Для него нормально не быть профи в продажах или финансах. Не развивать эти компетенции, вот это уже ненормально. Не признавать тот факт, что ты где-то не вывозишь фатально…

Только ты свой единственный предел.

Масштабирование бизнеса возможно только через масштабирование собственника. Курсы, семинары, тренинги, консультации. Масштабирование и рост личности.

Если собственник бизнеса не вырос на столько, чтобы осознать важность четырех вышеописанных пунктов, то его детище не сможет эффективно масштабировать ни он сам, ни кто-то другой.

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.