⭐️Какой бизнес можно масштабировать? 5 главных критериев

Без постоянного роста и прогресса такие слова, как улучшение, достижение и успех, не имеют смысла.
Бенджамин Франклин
Масштабирование бизнеса — это расширение сферы его влияния. Экспансия в новые регионы и ниши. Предприниматель должен стремиться к тому, чтобы масштабировать свое детище. Иначе, для чего это все затевалось?
Масштабировать можно любой бизнес. С той или иной эффективностью во времени. Для того, чтобы эффективно масштабировать бизнес в долгую, должно сойтись немало звезд. Добраться до этих звезд мы сможем, если оттолкнемся от твердой почвы. Давайте рассмотрим 5 компонентов, которые делают почву для масштабирования действительно твердой.
1. Бизнес должен быть прибыльным
На протяжении 6-12 месяцев хозяйствующий субъект должен генерить прибыль. Постоянное увеличение прибыли будет неоспоримым преимуществом. Кроме самой прибыли должна расти рентабельность чистой прибыли. Рост прибыли без соблюдения соответствующего роста рентабельности — это необъективные данные.
Рентабельность чистой прибыли = Чистая прибыль/Выручка, %
Масштабировать бизнес, который не удовлетворяет этому критерию, можно. Многие даже умудряются это делать. За счет кредитов. Долго ли продлиться такое масштабирование? Эффективно ли оно будет? Ответы на эти вопросы вы знаете.
2.Предприятие должно опираться на управленческий учет
Объективную картину о прибыльности хозяйствующего субъекта помогает нарисовать Управленческий учет. Управленка дает ответы на вопросы, которые необходимо проработать перед началом масштабирования:
на каком продукте зарабатываем?
от какого направления можно или нужно отказаться?
достаточно ли собственных ресурсов?
какие ресурсы понадобятся для роста Х2, Х5 и так далее.
Незаменимыми помощниками здесь выступают ФинМодель и базовая отчетность. Можете дополнить список в комментариях.
3.Бизнес должен быть управляемым
Кто отвечает за продажи? За закупки? За прибыль? Масштабирование управленческого хаоса — любимая забава многих предпринимателей.
Перед началом масштабирования необходимо позаботиться о выстраивание вертикали власти и структуры подчиненности. За каждый бизнес-показатель должен быть назначен ответственный. Все сотрудники должны понимать за что они получают деньги и за что они могут получать их меньше.
Этот пункт может оказаться самым болезненным. Спрашивать со вчерашних друзей или, еще хуже, родственников — непростое испытание. Пройти его необходимо. Масштабирование хаоса всегда эффектно. Эффективностью по понятным причинам здесь и не пахнет.
4.Бизнесу нужны другие специалисты
Как вы считаете: продажник, который сбывает 100 единиц продукции и который способен реализовать 100'000 единиц продукции обладают одинаковым набором компетенций?
Экономист трех ИП и Финансовый директор десяти аффилированных юр.лиц с миллиардными оборотами тоже, скорее всего, должны иметь в своем арсенале разные навыки.
Цена ошибки из-за отсутствия у специалиста компетенций, соответствующих новому масштабу бизнеса, прямо пропорциональна величине масштабирования. Только в бизнесе за все платят деньгами. Расходы Х2, Х5, Х10.
Решите на берегу, что вы вы будете делать: вкладывать в развитие действующих специалистов или обновлять команду. Выбор за вами.
5.Эффективное масштабирование бизнеса должен возглавлять новый собственник
Не в буквальном смысле. Хотя, случаи бывают разные. Правило, которое проверено временем и неоднократно подтверждено на практике, гласит:
Главный враг бизнеса — собственник!
Можете в комменты написать свое мнение по этому поводу.
Рост бизнеса всегда ограничивается компетенциями собственника. Для него нормально не быть профи в продажах или финансах. Не развивать эти компетенции, вот это уже ненормально. Не признавать тот факт, что ты где-то не вывозишь фатально…
Масштабирование бизнеса возможно только через масштабирование собственника. Курсы, семинары, тренинги, консультации. Масштабирование и рост личности.
Если собственник бизнеса не вырос на столько, чтобы осознать важность четырех вышеописанных пунктов, то его детище не сможет эффективно масштабировать ни он сам, ни кто-то другой.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии5
У меня есть один директор, у него малюсенькое ООО, два человека работают. Вот, у него есть образование МБА, курсы/тренинги, ходит на всяките семинары, мечтает о росте бизнеса. Смотрю я на него и понимаю, что этого не будет никогда. Да, у него есть прибыль и неплохая рентабельность и есть "желание" и само собой тренинги. Чего же у него нет, казалось бы? А нет у него желания вкладывать в рост. Вообще не готов к такому повороту. Вот есть деньги, он их тратит на тренинги/семинары/личностный рост, благотворительность и еще черт знает на что, но не на бизнес сам, как таковой. Наблюдать за ним весьма удивительно, это уже 10 лет тянется. Такая история
Такие истории - не редкость. Слышал, видел.
Есть такая категория - мечтатели🤓 Пора бы перейти от размышлений к действиям)
Это лишь инструменты. Полученной информацией надо уметь пользоваться или иметь желание воспользоваться. Теория без практики мертва, практика без теории слепа.
Проработка не готовности, приоритизации.
Со стороны конечно виднее) Если бизнес приносит столько, чтобы себя обеспечивать, платить зарплаты, ходить на тренинги, заниматься благотворительностью, то это уже неплохой бизнес. Согласны?😉
Да, накупил инструментов и "лежат в гараже", до лучших времен.
Я согласна, не плохо бизнес вполне себе. ))
В этом я не очень хорош понимаю. В смысле приоритеты выстроены не подходящим образом для масштабирования бизнеса? Если так, то так и есть.
+
Матрешки четкие) Масштабирование😎