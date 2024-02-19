✅Как скопировать таблицу?

При копировании и вставке таблицы в Excel часто нарушается ширина столбцов. Таблицы Word... Не будем о грустном. Как же сделать все профессионально и красиво? Узнаете в статье.

Копировать лист

Самый простой способ вставить скопированную таблицу с сохранение ширины столбцов. Копируете лист, в котором расположена исходная таблица и вставляете скопированные данные на новый лист.

Выделить весь лист можно через Ctrl+A или нажав на значок

Выделение всего листа

Специальная вставка

При копировании всего листа в буфер обмена могут попасть ненужные нам данные. Чтобы обойти эту загвостку воспользуемся Специальной вставкой.

Скопируйте исходную таблицу. Нажмите правой кнопкой мыши в ячейке, где будет начинаться скопированная таблица. Далее смотри картинку

Сохранить ширину столбцов оригинала.

Выделение столбцов

Просто выделите все столбцы таблицы. Сверху столбцов должна появится стрелочка. Скопированные таким образом данные вставьте в новую область. Ширина столбцов останется как в оригинале.

Метод подходит для листа, на котором кроме таблицы больше нет данных.

Excel внутри Word

Если вы создаете аналитический документ с таблицами в Word, то ловите классный лайфхак.

На панели задач Word выберите последовательно Вставка - Таблица - Таблица Excel.

Такая таблица отлично копируется из документа Word в Excel.

В следующий раз вы узнаете, как повысить репрезентативность таблицы Excel. Чтобы не пропустить эту полезную информацию сделай два простых действия:

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.