✅Как скопировать таблицу?

Копировать лист
Самый простой способ вставить скопированную таблицу с сохранение ширины столбцов. Копируете лист, в котором расположена исходная таблица и вставляете скопированные данные на новый лист.
Выделить весь лист можно через Ctrl+A или нажав на значок
Специальная вставка
При копировании всего листа в буфер обмена могут попасть ненужные нам данные. Чтобы обойти эту загвостку воспользуемся Специальной вставкой.
Скопируйте исходную таблицу. Нажмите правой кнопкой мыши в ячейке, где будет начинаться скопированная таблица. Далее смотри картинку
Выделение столбцов
Просто выделите все столбцы таблицы. Сверху столбцов должна появится стрелочка. Скопированные таким образом данные вставьте в новую область. Ширина столбцов останется как в оригинале.
Excel внутри Word
Если вы создаете аналитический документ с таблицами в Word, то ловите классный лайфхак.
На панели задач Word выберите последовательно Вставка - Таблица - Таблица Excel.
Такая таблица отлично копируется из документа Word в Excel.
В следующий раз вы узнаете, как повысить репрезентативность таблицы Excel. Чтобы не пропустить эту полезную информацию сделай два простых действия:
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
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