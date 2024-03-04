✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема

Форматирование будем осуществлять на основе формул. Для этого двигаемся по пути: Условное форматирование👉Создать правило👉Использовать формулы для определения форматируемых ячеек.
Выделение ячеек с выходными днями
Выходные дни будем выделять формулой =ДЕНЬНЕД(). В Условном форматировании будет выглядеть так
Практические советы
Вторую дату запишите просто, как предыдущая ячейка +1 и протяните на весь диапазон с датами. Это придаст динамичности вашей таблице. При изменении первоначальной даты выделение выходных дней будет происходить автоматически.
Над датами можно прописать дни недели. Используйте формулу =ДЕНЬНЕД(ячейка с датой) и формат ДДД.
Сегодняшний день
Для выделения текущего дня используйте следующую формулу для строки с датами =C$3=СЕГОДНЯ(). Применять ее необходимо в рабочем окне Условного форматирования. В файле-примере увидите, как это выглядит.
Выделение пятерками
Клерк - место встречи опыта. В комментариях к прошлой статье один из пользователейподелился классным приемом.
Такое действие реально повышает информативность данных. Этот прием можно настроить в Условном форматировании.
Перед скачиванием файла-примера выполните два простых действия:
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В следующий раз мы будем взламывать пароль в файле Excel. Интересно? Тогда подпишитесьна автора.
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
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