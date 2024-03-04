✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема

Сегодня вы узнаете три варианта форматирования данных с помощью формул. Забирайте в избранное.

Форматирование будем осуществлять на основе формул. Для этого двигаемся по пути: Условное форматирование👉Создать правило👉Использовать формулы для определения форматируемых ячеек.

Выделение ячеек с выходными днями

Самый простой отчет ДДС. Выделим в нем выходные дни.

Выходные дни будем выделять формулой =ДЕНЬНЕД(). В Условном форматировании будет выглядеть так

Применяется для всего диапазона.

Практические советы

Вторую дату запишите просто, как предыдущая ячейка +1 и протяните на весь диапазон с датами. Это придаст динамичности вашей таблице. При изменении первоначальной даты выделение выходных дней будет происходить автоматически .

Над датами можно прописать дни недели. Используйте формулу =ДЕНЬНЕД(ячейка с датой) и формат ДДД.

Сегодняшний день

Для выделения текущего дня используйте следующую формулу для строки с датами =C$3=СЕГОДНЯ(). Применять ее необходимо в рабочем окне Условного форматирования. В файле-примере увидите, как это выглядит.

Выделение пятерками

Клерк - место встречи опыта. В комментариях к прошлой статье один из пользователейподелился классным приемом.

Крутой практический прием😉

Такое действие реально повышает информативность данных. Этот прием можно настроить в Условном форматировании.

Переходите к скачиванию файла и смотрите, как это работает.

Перед скачиванием файла-примера выполните два простых действия:

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В следующий раз мы будем взламывать пароль в файле Excel. Интересно? Тогда подпишитесьна автора.

Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.