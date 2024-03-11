✅Как взломать пароль в Excel? Какие формулы используются?

Изменение расширения файла на .zip
Первым шагом на пути снятия пароля с листа будет смена расширения файла. Excel не так прост, как может показаться на первый взгляд. Это сложная многомерная структура, всю подноготную которой можно увидеть через Архив. Расширение этого типа файлов — ZIP. Мы просто меняем xlsx на zip. По итогу файл excel преобразуется в архив.
Если вы не видите расширение файла, то можно воспользоваться следующим универсальным приемом. Через Параметры папок (можно найти через программы и файлы) зайдите в Вид и уберите галку с этого пункта.
Копирование защищенного листа
Открываем созданный архивный файл. Переходим в папку XL и далее в worksheets.
Копируем sheet1 и вставляем его, например, на рабочий стол.
Блокнот
Скопированный файл открываем Блокнотом. Через поиск Ctrl+F находим кусок текста …protect… и удаляем фрагмент так, как показано на картинке
Сохраняем файл и закидываем его обратно в папку Worksheets.
Меняем формат файла снова на .xlsx и открываем. Пароля нет🚀
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Комментарии2
Спасибо! Утащила себе на всякий случай.
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