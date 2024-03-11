✅Как взломать пароль в Excel? Какие формулы используются?

Сейчас в интернете можно без проблем скачать форму управленческой отчетности или фин.модель в Excel. Проблематично бывает разобраться в том, как технически функционируют эти файлы. Какие формулы используются? Потому что часто на таких файлах Excel стоит пароль. Пароль, который мы с вами будем взламывать. Поехали.

Изменение расширения файла на .zip

Первым шагом на пути снятия пароля с листа будет смена расширения файла. Excel не так прост, как может показаться на первый взгляд. Это сложная многомерная структура, всю подноготную которой можно увидеть через Архив. Расширение этого типа файлов — ZIP. Мы просто меняем xlsx на zip. По итогу файл excel преобразуется в архив.

Если вы не видите расширение файла, то можно воспользоваться следующим универсальным приемом. Через Параметры папок (можно найти через программы и файлы) зайдите в Вид и уберите галку с этого пункта.

Альтернативные варианты: Вид-Расширения имени файла или Просмотреть-Показать-Расширения имени файла.

Копирование защищенного листа

Открываем созданный архивный файл. Переходим в папку XL и далее в worksheets.

Пароль у нас на листе 1

Копируем sheet1 и вставляем его, например, на рабочий стол.

Блокнот

Скопированный файл открываем Блокнотом. Через поиск Ctrl+F находим кусок текста …protect… и удаляем фрагмент так, как показано на картинке

Удаляем фрагмент от скобки до скобки.

Сохраняем файл и закидываем его обратно в папку Worksheets.

Меняем формат файла снова на .xlsx и открываем. Пароля нет🚀

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.