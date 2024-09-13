🧠Мозгонапрягатель. Поиск предметов

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Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия
Салют, бизнес-сообщество🚀Сегодня легкое задание😉Найдите предметы⏬️
Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии53
А вот и пятница и мозгонапрягатель! И сегодня, судя по картинки, мы тут оставим свое хорошее зрение)))
Даааа) Это вам не общую оборотку изучать😁Или шахматка еще какая-то есть😏Никогда ее не понимал🤓
Шахматка очень даже нужная вещь была в своё время
Про нужность даже не сомневаюсь😉Ее понимание отдельно взятым бухгалтером вызывало вопросы😄😄
глупость. Никогда она не была нужна. и нигде не использовалась.
Кому как. Лично у меня её проверяющие никогда не требовали, но мне в работе очень даже помогала, особенно при составлении баланса
Это прям тема отдельного поста)) Шахматка - незаменимый помощник или бесполезный отчет😄
А почему нет? Хотя, молодёжь, наверное, о ней и слыхом не слыхивала)))
Вот пускай набираются новых знаний🤓Здесь же такая концентрация опыта😎
не сходился что ли?
Бывает😏
А то.
Бухгалтера участков иногда такое "наваяют", что мама родная. Вот и приходилось рисовать
Оххх, как вспомню) Смотришь базу и задаешься вопросами - О чем думал бухгалтер? А главное - Какие местом?😄
изумительная штука. вот самолёты меня бесили
Тоже эти самолеты никогда не понимал. Мне больше нравилось таблицы составлять.
Во как) А я за таблицы взялся только уйдя из бухгалтерии. До этого - самолеты🛫
так самолёт - это и есть таблица.
А когда там беситься-то особо было? Их и рисовали-то на первых пяток занятий! Не успел ещё толком и въехать во всё это - уже закончились самолёты.... пошёл другой вид "вооружения" потяжелее....
))))))))
Вы не в ту сторону понять её пытались!
Главное (а для такого как я - и единственное) её назначение - это то, что она... есть!
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Времена полного ручного оформления ВСЕХ документов на типографских бланках.
Сделаны все журналы-ордера, сделана Главная книга. Всё красиво и аккуратно, без единого исправления и даже с подведением всех итогов и углов.
Сунулась замглавбухши из вышестоящей... Считалась очень авторитетной дамой, знающей практически все участки учёта и прочее. В затруднительных или не однозначных (имеющих вариативные способы решения и оформления) ситуациях только к ней и нужно было обращаться за принятием окончательного и бесповоротного.....
А ну покажь.... Показал.
- А шахматка где????
- А на кой она ваще, если в наличии журналы-ордера и Главная книга???
- А как же я без шахматки проверять буду???
- что значит "как"? вот одно, вот другое - вот и проверяй.....
- А я без шахматки не понимаю!!!!!!!!
Бред.....
Заставил секретаршу нарисовать для неё шахматку..... После обозрения которой немедленно выбросил ея, не поленившись сходить на помойку, что бы даже в мусорной корзине под столом такой гадости даже следов не было!
Мне лично шахматка была нужна, когда баланс не сходился.
Тогда да, садился и составлял ее. Но с первого раза он сходился довольно редко, поэтому и приходилось эту самую шахматку, составлять почти каждый месяц.
мне стыдно признаться.... Но у меня такого так ни разу и не произошло ((((((((
Для меня это удивительно. Особенно когда выше
Что могло быть проще, если все таблички поделаны! первичку свёл в ведомости, из них журналы-ордера, которые тупо перенёс в Главную. Баланс готов!
Вот когда и первички толком ещё нет, а от тебя уже Баланс в течение часа требуют, вот тут уже да - шухер. Но при некотором опыте работы и это отлично сходится, безо всяких проблем.
Вам повезло.
А вот когда ищешь 2-3 копейки... Никогда не искали? А мне для отчета в область в руб и коп надо было баланс представить
Караул😕
Отнюдь, как всегда - сделать надо было вчера... 😪
Начальство оно такое🤬
Ну разное бывает, согласитесь😉Человеческий фактор. Ну вот и еще одна тема для поста - Начальство оно такое? Какое?😄
НИ ЕДИНОГО раза! я аккуратно переписывал циферки из одного документа в другой.
Я не хвалюсь, и не такой уж шибко вумный.... Ошибки и промахи - да, были, как и у всех. Но не такого рода. Переписать одни и теже цифры , в разные клеточки. Ну переписал и переписал.... Баланец-то однозначно сойдётся!
Ну конечно же я всё делал в копейках. Даже в тех случаях, когда в отчётности тысячи и миллионы использовались. Те места из откуда эти показатели - всё в копейках. А очень часто и свой вариант этого отчёта - в копейках.
какое коварство!!! шахматная ведомость и сейчас в 1С существует)))
Я сегодня с поиском мелких предметов не справлюсь. Очень плохо с глазами. Очухаюсь и поищу
Всем удачи и приятного поиска!
Это зачем такую кучу навалили? А нам разгребать?😅
А в бухгалтерии не так?) Вот вам авансовые, получите-распишитесь😏
совсем не так! В бухгалтерии существует определённая система, по которой раскладываются все документы.
А "так" бывает только... если действительно бухгалтерия пару месяцев где-то отсутствовала. После чего приходится из такой кучи по одной бумажке даставать и раскладывать на определённые кучечки, что называется словом "подобрать"
Ну получается, что такой вариант имеет место быть😏
иногда случается. Если бухгалтерия действительно не работала. Или на предприятии и бухгалтера не было.
Мне как-то досталось. Передо мной ДВА ГОДА бухгалтера не было. Вернее она НИЧЕГО не делала, кроме как наращивала вот такую кучу. Вот именно такая куча мне досталась!
Ужас! Как вспомню тот период жизни - до сих пор хреново становится. И представляя к сегодняшнему времени не могу однозначно сказать, стал бы я сегодня кучу разбирать.
Но в прошлый раз разобрал!
Ну это синонимы)))
Я иногда задаюсь вопросом - Смог ли снова работать бухгалтером?)