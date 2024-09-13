Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель. Поиск предметов

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🧠Мозгонапрягатель. Поиск предметов

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Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.

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Комментарии

53
  • Наталия Лукина

    А вот и пятница и мозгонапрягатель! И сегодня, судя по картинки, мы тут оставим свое хорошее зрение)))

      • Ирина

        Шахматка очень даже нужная вещь была в своё время

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        😏Никогда ее не понимал🤓

        Вы не в ту сторону понять её пытались!

        Главное (а для такого как я - и единственное) её назначение - это то, что она... есть!

        ==============================

        Времена полного ручного оформления ВСЕХ документов на типографских бланках.

        Сделаны все журналы-ордера, сделана Главная книга. Всё красиво и аккуратно, без единого исправления и даже с подведением всех итогов и углов.

        Сунулась замглавбухши из вышестоящей... Считалась очень авторитетной дамой, знающей практически все участки учёта и прочее. В затруднительных или не однозначных (имеющих вариативные способы решения и оформления) ситуациях только к ней и нужно было обращаться за принятием окончательного и бесповоротного.....

        А ну покажь.... Показал.

        - А шахматка где????

        - А на кой она ваще, если в наличии журналы-ордера и Главная книга???

        - А как же я без шахматки проверять буду???

        - что значит "как"? вот одно, вот другое - вот и проверяй.....

        - А я без шахматки не понимаю!!!!!!!!

        Бред.....

        Заставил секретаршу нарисовать для неё шахматку..... После обозрения которой немедленно выбросил ея, не поленившись сходить на помойку, что бы даже в мусорной корзине под столом такой гадости даже следов не было!

        • Сергей Верещагин

          Мне лично шахматка была нужна, когда баланс не сходился.

          Тогда да, садился и составлял ее. Но с первого раза он сходился довольно редко, поэтому и приходилось эту самую шахматку, составлять почти каждый месяц.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Мне лично шахматка была нужна, когда баланс не сходился.

            мне стыдно признаться.... Но у меня такого так ни разу и не произошло ((((((((

            Но с первого раза он сходился довольно редко, поэтому и приходилось эту самую шахматку, составлять почти каждый месяц.

            Для меня это удивительно. Особенно когда выше

            Мне больше нравилось таблицы составлять.

            Что могло быть проще, если все таблички поделаны! первичку свёл в ведомости, из них журналы-ордера, которые тупо перенёс в Главную. Баланс готов!

            Вот когда и первички толком ещё нет, а от тебя уже Баланс в течение часа требуют, вот тут уже да - шухер. Но при некотором опыте работы и это отлично сходится, безо всяких проблем.

            • Ирина

              Но у меня такого так ни разу и не произошло

              Вам повезло.

              А вот когда ищешь 2-3 копейки... Никогда не искали? А мне для отчета в область в руб и коп надо было баланс представить

                • Ирина

                  Отнюдь, как всегда - сделать надо было вчера... 😪

                  Начальство оно такое🤬

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                А вот когда ищешь 2-3 копейки... Никогда не искали?

                НИ ЕДИНОГО раза! я аккуратно переписывал циферки из одного документа в другой.

                Я не хвалюсь, и не такой уж шибко вумный.... Ошибки и промахи - да, были, как и у всех. Но не такого рода. Переписать одни и теже цифры , в разные клеточки. Ну переписал и переписал.... Баланец-то однозначно сойдётся!

                А мне для отчета в область в руб и коп надо было баланс представить

                Ну конечно же я всё делал в копейках. Даже в тех случаях, когда в отчётности тысячи и миллионы использовались. Те места из откуда эти показатели - всё в копейках. А очень часто и свой вариант этого отчёта - в копейках.

        • аноним 26042016

          какое коварство!!! шахматная ведомость и сейчас в 1С существует)))

  • Ирина

    Это зачем такую кучу навалили? А нам разгребать?😅

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        А в бухгалтерии не так?)

        совсем не так! В бухгалтерии существует определённая система, по которой раскладываются все документы.

        А "так" бывает только... если действительно бухгалтерия пару месяцев где-то отсутствовала. После чего приходится из такой кучи по одной бумажке даставать и раскладывать на определённые кучечки, что называется словом "подобрать"

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Ну получается, что такой вариант имеет место быть😏

            иногда случается. Если бухгалтерия действительно не работала. Или на предприятии и бухгалтера не было.

            Мне как-то досталось. Передо мной ДВА ГОДА бухгалтера не было. Вернее она НИЧЕГО не делала, кроме как наращивала вот такую кучу. Вот именно такая куча мне досталась!

            Ужас! Как вспомню тот период жизни - до сих пор хреново становится. И представляя к сегодняшнему времени не могу однозначно сказать, стал бы я сегодня кучу разбирать.

            Но в прошлый раз разобрал!

            • Владислав Савушкин
              Бизнес консультант

              Передо мной ДВА ГОДА бухгалтера не было. Вернее она НИЧЕГО не делала

              Ну это синонимы)))

              И представляя к сегодняшнему времени не могу однозначно сказать, стал бы я сегодня кучу разбирать.

              Я иногда задаюсь вопросом - Смог ли снова работать бухгалтером?)