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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель Х3

Сегодня три задания на внимательность.
🧠Пятничный мозгонапрягатель Х3

Салют, бизнес-сообщество🚀

Найдите медведя среди оленей

Найдите сердечко среди улиток

Найдите чашку горячего какао среди пингвинов

💯Это пригодится

ТОП-3 приема Excel для легкой работы (👈тык)

ДДС и Баланс (👈тык) + интересные ссылки внутри

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Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.

Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.

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