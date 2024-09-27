🧠Пятничный мозгонапрягатель Х3

Салют, бизнес-сообщество🚀
Найдите медведя среди оленей
Найдите сердечко среди улиток
Найдите чашку горячего какао среди пингвинов
💯Это пригодится
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Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.
Комментарии19
Владислав, задание бомба!💥
Как и все мои задания😉😄
Справились?
К медведям были вопросы, но справилась))
сердечко среди улиток нашла за неск. секунд, чашку какао у пингвинов около минуты, а вот с медведем пришлось повозиться около 5 мин.
Да ладно, оперативно😉
От рогов в глазах рябило, но справилась!
Ура! Все нашла!
Отлично!