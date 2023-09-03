✅ТОП-3 приема Excel для легкой работы + задание

Для систематизации платежной дисциплины на предприятии нет ничего эффективнее Платежного календаря. В паре с этим управленческим инструментом для максимизации результативности можно внедрить на предприятии Платежный день/дни. Чтобы его определить можно проанализировать поступления денежных средств по дням и выделить день недели с максимальным поступление денежных средств (если таковой будет).

Используем функцию =ДЕНЬНЕД

Формат ячеек - Все форматы⏩ДДДД

Долю дня в неделе сами посчитаете😉

Зрительный анализ выявляет понедельник. Для наглядности подсветим через условное форматирование. Еще в пятницу нормально д/с поступают. Ну можно вторник назначить платежным днем, согласны?