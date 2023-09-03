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Владислав Савушкин
Управленческий учет

✅ТОП-3 приема Excel для легкой работы + задание

Забирайте в Избранное полезные рабочие приемы Excel и попробуйте выполнить интересное задание.

Отличия в столбцах

Сравнение данных в таблицах уже не будет прежним. Ловите прием, с которым вы будете делать это за пару секунд.

  • Ctrl+A - выделяете всю таблицу;

  • Сtrl+\ (рядом с буквой Э) - находите разные данные;

  • Выделяете цветом.

Занимает две секунды. Попробуйте🚀

Рейтинг

Приколюшка для разнообразия рабочего процесса😉Давайте проиллюстрируем цифры значками или смайлами. В этом нам поможет функция =ПОВТОР(…

  • начинаем писать функцию =ПОВТОР(

  • после первой скобки ставим двойные кавычки

  • затем нажимаем сочетание клавиш - Windows+Ж - для вызова вставки значков

  • выбираем какой нравится, например звездочка⭐

  • для количества повторов выбираем ячейку с данными

Windows+Ж

В результате получаем вот такую приколюху😉

Платежный день

Для систематизации платежной дисциплины на предприятии нет ничего эффективнее Платежного календаря. В паре с этим управленческим инструментом для максимизации результативности можно внедрить на предприятии Платежный день/дни. Чтобы его определить можно проанализировать поступления денежных средств по дням и выделить день недели с максимальным поступление денежных средств (если таковой будет).

  • Используем функцию =ДЕНЬНЕД

  • Формат ячеек - Все форматы⏩ДДДД

  • Долю дня в неделе сами посчитаете😉

Зрительный анализ выявляет понедельник. Для наглядности подсветим через условное форматирование. Еще в пятницу нормально д/с поступают. Ну можно вторник назначить платежным днем, согласны?

Дополнительные знания

Задание

Какой формулой/формулами можно вывести количество дней до ближайшей поставки?

Ответ пишите в комментарии⏬️

Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий.

✅Финмодель | Платежный календарь | ДДС | ОПиУ | Точка безубыточности | Маржинальность | Малый, средний и крупный бизнес👉Обращайтесь за советом

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