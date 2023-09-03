✅ТОП-3 приема Excel для легкой работы + задание

Отличия в столбцах
Сравнение данных в таблицах уже не будет прежним. Ловите прием, с которым вы будете делать это за пару секунд.
Ctrl+A - выделяете всю таблицу;
Сtrl+\ (рядом с буквой Э) - находите разные данные;
Выделяете цветом.
Занимает две секунды. Попробуйте🚀
Рейтинг
Приколюшка для разнообразия рабочего процесса😉Давайте проиллюстрируем цифры значками или смайлами. В этом нам поможет функция =ПОВТОР(…
начинаем писать функцию =ПОВТОР(
после первой скобки ставим двойные кавычки “
затем нажимаем сочетание клавиш - Windows+Ж - для вызова вставки значков
выбираем какой нравится, например звездочка⭐
для количества повторов выбираем ячейку с данными
В результате получаем вот такую приколюху😉
Платежный день
Для систематизации платежной дисциплины на предприятии нет ничего эффективнее Платежного календаря. В паре с этим управленческим инструментом для максимизации результативности можно внедрить на предприятии Платежный день/дни. Чтобы его определить можно проанализировать поступления денежных средств по дням и выделить день недели с максимальным поступление денежных средств (если таковой будет).
Используем функцию =ДЕНЬНЕД
Формат ячеек - Все форматы⏩ДДДД
Долю дня в неделе сами посчитаете😉
Зрительный анализ выявляет понедельник. Для наглядности подсветим через условное форматирование. Еще в пятницу нормально д/с поступают. Ну можно вторник назначить платежным днем, согласны?
Дополнительные знания
Excel. Новые возможности (👈тык)
ДДС и Управленческий баланс (👈тык)
Антикризисная шпаргалка для бизнеса (👈тык)
Задание
Какой формулой/формулами можно вывести количество дней до ближайшей поставки?
Ответ пишите в комментарии⏬️
Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий.
✅Финмодель | Платежный календарь | ДДС | ОПиУ | Точка безубыточности | Маржинальность | Малый, средний и крупный бизнес👉Обращайтесь за советом
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