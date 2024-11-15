Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель

Готовимся к НГ🐍
🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀

Найдите змейку🐍 среди черепашек

✅Глядь, как надо

Прогнозирование. Актуально на 2025👈(тык)

Excel. Консолидация данных👈(тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.

Комментарии

19