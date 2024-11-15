🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀
Найдите змейку🐍 среди черепашек
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Салют, бизнес-сообщество🚀
Найдите змейку🐍 среди черепашек
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии19
Начались змеюки🐍
Начало положено😉 Змейку-то нашли?
Да))
Нашла! Жалко, что ей ёлочку не дали😂
Точно! Надо было скорректировать запрос😉
Со своей змейкой я разошёлся. Зачем мне другую змейку искать?
Разве что так просто, ради любопытства!
Нашёл! А эта- мииилая!)
Хотите жениться на этой? ))
Не уверен, что достоин))