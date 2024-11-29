🧠Мозгонапрягатель. Новый формат

Ты гений! Проверь себя 👈(тык)

Клерк украл мой курс по Excel 👈(тык)

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Поделитесь своим рекордом! Напишите в комментариях за сколько справились с заданием? Если справились😏

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