Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель. Новый формат

Сможете найти восемь функций Excel?
🧠Мозгонапрягатель. Новый формат

Салют, бизнес-сообщество🚀

Найдите 8️⃣ функций Excel.

Направление текста может быть таким ➡️↘️

Поделитесь своим рекордом! Напишите в комментариях за сколько справились с заданием? Если справились😏

❗Глядь, что тут

Клерк украл мой курс по Excel 👈(тык)

Ты гений! Проверь себя👈(тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.

Комментарии

30