🧠Мозгонапрягатель. Новый формат

Салют, бизнес-сообщество🚀
Найдите 8️⃣ функций Excel.
Направление текста может быть таким ➡️↘️
Поделитесь своим рекордом! Напишите в комментариях за сколько справились с заданием? Если справились😏
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии30
Ааааа, Первый пошел!
ВПР любимая 😄
СУММ ЕСЛИ ПОИСК -классика
Что там с пробелами? есть такая функция?
Наталья, как-то была у нас пробелами заморочка😉У меня в блоге было про эту функцию😏
Мне думается это не самостоятельная функция, а способ борьбы с использованием функции замены, или нет?
Поняла, это СЖПРОБЕЛЫ, забыла про нее
а одно и то же слово по горизонтали и по диагонали считается за два? 🤭
Неееее😄Функция-то одна
функция ЕСЛИ и СУММЕСЛИ две разные, просто буковки не дочитали наверное )
ПОИСКПОЗН тогда отдельно и ЧАС.
А СНЕГ куда?
Нет такой функции)
На елку🎄
ПОИСКПОЗ, лишнюю букву добавила, простите )