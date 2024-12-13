🧠Пятничный мозгонапрягатель

Разбираешься в кино? Проверь себя!

Салют, бизнес-сообщество🚀Ваш мозг напрягает Владислав Савушкин, бизнес-эксперт. Через оцифровку - к масштабированию✅

Попробуйте вспомнить все фильмы, герои которых изображены на картинке🔽 А какой-то актер встречается дважды. Или два актера встречаются дважды?! Разберитесь😉

Только список всех фильмов сразу не выкатывайте😏Общаемся, делимся любимыми фильмами и настраиваемся на позитивные выходные 😉

Ну всё как обычно по пятница 🥳

❗Глядь, как интересно PnL - и точка!👈(тык) Ты гений! Проверь себя👈(тык)

Владислав Савушкин, бизнес-эксперт😎

Дополняю бухгалтерский бизнес управленческим учетом⏩Сотрудничество