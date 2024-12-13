🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀Ваш мозг напрягает Владислав Савушкин, бизнес-эксперт. Через оцифровку - к масштабированию✅
Попробуйте вспомнить все фильмы, герои которых изображены на картинке🔽
А какой-то актер встречается дважды. Или два актера встречаются дважды?! Разберитесь😉
Только список всех фильмов сразу не выкатывайте😏Общаемся, делимся любимыми фильмами и настраиваемся на позитивные выходные 😉
Ну всё как обычно по пятница 🥳
Владислав Савушкин, бизнес-эксперт😎
Дополняю бухгалтерский бизнес управленческим учетом⏩Сотрудничество
Комментарии36
Какое классное сегодня задание!
Как и все мои задания😏Чертовски хорошее задание
Режим скромного Влада включен!😂
Скока штук должно быть?
Беглый анализ привел к выводу, что около 60😉
Анекдот вспомнился:
Ну что-то такое😄
Ну почему они все иностранцы? Кроме чайника и львёнка никого не угадываю.🤔
Точнее, есть кандидаты, только названия на ум не приходят🙄
Хм, действительно. Можно поискать подобное с отечественными киногероями😉
Для следующей пятницы?))
Уже для следующего года скорее всего😉🎄
У меня чуть больше)
Даже Шэрон Стоун на переднем плане не узнали? Ту самую позу?-)
Ну если только позу....