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Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Управленческая отчетность. PnL, Отчет о прибылях и убытках

Что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни? А если буду использовать PnL для управления бизнесом? Ответ на первый вопрос мы все прекрасно знаем. А на второй? Давайте разбираться вместе. Поехали!
⭐️Управленческая отчетность. PnL, Отчет о прибылях и убытках

— Значит, вот это твоя отчетность?
— Да. В ней могут быть пробелы, то тут, то там...
— Да, тут пробел в одном месте — там, где должна быть отчетность. Этот пробел я вижу. Такой большой безотчетный пробел между страницами 1 и 210.

Три основных управленческих отчета, которые помогают в управлении бизнесом — это⏬

  1. PnL (отчет о прибылях и убытка; о финансовых результатах).

  2. Отчет о движении денежных средств (ДДС).

  3. Баланс.

Общие рекомендации по их составлению.

  • Отчеты собираем помесячно (идеал — в одном месте/файле).

  • Добавляем итого и среднее.

  • По данным в отчётности проводим Анализ.

  • На основе анализа делаем выводы.

  • Из выводов формируем управленческие решения.

Отчеты ради отчетов никому не нужны. Не гонитесь за количеством отчетов. Сконцентрируйтесь на их качестве.

Отчет о финансовых результатах, PnL.

PnL в упрощенном варианте показывает способно ли предприятие в принципе генерировать прибыль. Это уникальный управленческий инструмент. В нем можно найти ответы на актуальные вопросы⏬

  • Какой продукт приносит больше всего выручки.

  • Самый рентабельный продукт. Не факт, что тот, который больше всего выручки генерит. Кстати, норма по рентабельности должна быть 15-30%.

  • От какого продукта/направления стоит отказаться.

  • Что нужно для роста бизнеса?

Отчет обязательно строим в динамике. Добавляем аналитику. Можно посчитать расходы как отношение к выручке. Пригодится для планирования.

Самое главное — назначьте ответственного за каждую статью доходов и расходов. PnL без ответственных — это отчет ради отчета.

Вариант оформления PnL

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Наталия Лукина
Бухгалтеры

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Комментарии

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  • Наталия Лукина

    А вот и анонсированная статья. Владислав, супер! Спасибо за наше просвещение!

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Владислав Савушкин
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⭐️Управленческая отчетность. PnL, Отчет о прибылях и убытках

Что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни? А если буду использовать PnL для управления бизнесом? Ответ на первый вопрос мы все прекрасно знаем. А на второй? Давайте разбираться вместе. Поехали!

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