⭐️Управленческая отчетность. PnL, Отчет о прибылях и убытках

Что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни? А если буду использовать PnL для управления бизнесом? Ответ на первый вопрос мы все прекрасно знаем. А на второй? Давайте разбираться вместе. Поехали!

— Значит, вот это твоя отчетность?

— Да. В ней могут быть пробелы, то тут, то там...

— Да, тут пробел в одном месте — там, где должна быть отчетность. Этот пробел я вижу. Такой большой безотчетный пробел между страницами 1 и 210.

Три основных управленческих отчета, которые помогают в управлении бизнесом — это⏬

PnL (отчет о прибылях и убытка; о финансовых результатах). Отчет о движении денежных средств (ДДС). Баланс.

Общие рекомендации по их составлению.

Отчеты собираем помесячно (идеал — в одном месте/файле).

Добавляем итого и среднее.

По данным в отчётности проводим Анализ.

На основе анализа делаем выводы.

Из выводов формируем управленческие решения.

Отчеты ради отчетов никому не нужны. Не гонитесь за количеством отчетов. Сконцентрируйтесь на их качестве.

Отчет о финансовых результатах, PnL.

PnL в упрощенном варианте показывает способно ли предприятие в принципе генерировать прибыль. Это уникальный управленческий инструмент. В нем можно найти ответы на актуальные вопросы⏬

Какой продукт приносит больше всего выручки.

Самый рентабельный продукт. Не факт, что тот, который больше всего выручки генерит. Кстати, норма по рентабельности должна быть 15-30%.

От какого продукта/направления стоит отказаться.

Что нужно для роста бизнеса?

Отчет обязательно строим в динамике. Добавляем аналитику. Можно посчитать расходы как отношение к выручке. Пригодится для планирования.

Самое главное — назначьте ответственного за каждую статью доходов и расходов. PnL без ответственных — это отчет ради отчета.

Вариант оформления PnL

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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.