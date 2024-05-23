⭐️Управленческая отчетность. PnL, Отчет о прибылях и убытках

— Значит, вот это твоя отчетность?
— Да. В ней могут быть пробелы, то тут, то там...
— Да, тут пробел в одном месте — там, где должна быть отчетность. Этот пробел я вижу. Такой большой безотчетный пробел между страницами 1 и 210.
Три основных управленческих отчета, которые помогают в управлении бизнесом — это⏬
PnL (отчет о прибылях и убытка; о финансовых результатах).
Отчет о движении денежных средств (ДДС).
Баланс.
Общие рекомендации по их составлению.
Отчеты собираем помесячно (идеал — в одном месте/файле).
Добавляем итого и среднее.
По данным в отчётности проводим Анализ.
На основе анализа делаем выводы.
Из выводов формируем управленческие решения.
Отчеты ради отчетов никому не нужны. Не гонитесь за количеством отчетов. Сконцентрируйтесь на их качестве.
Отчет о финансовых результатах, PnL.
PnL в упрощенном варианте показывает способно ли предприятие в принципе генерировать прибыль. Это уникальный управленческий инструмент. В нем можно найти ответы на актуальные вопросы⏬
Какой продукт приносит больше всего выручки.
Самый рентабельный продукт. Не факт, что тот, который больше всего выручки генерит. Кстати, норма по рентабельности должна быть 15-30%.
От какого продукта/направления стоит отказаться.
Что нужно для роста бизнеса?
Отчет обязательно строим в динамике. Добавляем аналитику. Можно посчитать расходы как отношение к выручке. Пригодится для планирования.
Самое главное — назначьте ответственного за каждую статью доходов и расходов. PnL без ответственных — это отчет ради отчета.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Комментарии3
А вот и анонсированная статья. Владислав, супер! Спасибо за наше просвещение!
Агрегирую материал. Мысли и опыт в кучу собираю. Надо книгу уже начинать🚀
У вас уже есть преданные читатели! Все получится))