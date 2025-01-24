🧠Пятничный мозгонапрягатель. 3/52

❗ВНИМАНИЕ❗

Бухгалтер, не думай и не гадай.

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Это сделать очень легко.

❗Вот ссылочка - тыкни в нее (👈тык)

Всем ее рассылай, о коллегах не забывай.

А потом уж мозги напрягай😉