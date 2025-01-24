🧠Пятничный мозгонапрягатель. 3/52

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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии16
Владислав! Крутяк! И задача, и рефералка👍
Могу! Умею! Практикую!
Мой стикер с кофе кто-нибудь вставьте пожалуйста)
Не работают опять((
11 есть.
Отлично! На Конференцию собираетесь?)
нет
Эх, не в это раз)
8 пока только нашла. Стикерпаки заработали!