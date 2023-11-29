Как и скидку дать, и себя в убыток не загнать?

15% — это первая значительная скидка, на которую «клюет» покупатель.
Какой бизнес не хочет продавать больше, больше и еще больше?
Чаще всего к этому «больше» приходят через предоставление скидки покупателю. Продажи за счет этого, действительно, могут увеличиться. Это эффектно. Но не все оценивают эффективность снижения цены.
Сегодня мы с вами узнаем, как безболезненно для бизнеса использовать скидочный инструментарий.
Что такое скидка? Это уменьшение цены.
При снижении цены, само собой разумеющееся, уменьшается маржа и маржинальность. Что, при прочих равных условиях, влечет за собой снижение прибыли. Оно нам надо? Нет. Нивелировать это пагубное для нас явление мы можем увеличением количества отгруженной продукции.
Отсюда возникает главный вопрос:
Сколько дополнительных единиц продукции со скидкой нам необходимо реализовать, для того, чтобы, как минимум, сохранить доскидочное значение прибыли?
Давайте рассуждать.
У нас изменится цена.
Но останутся неизменными переменные расходы и операционка.
Плюсом мы хотим, как минимум, сохранить значение прибыли.
Что связывает все это воедино?
Точка безубыточности.
У нас две цены (со скидкой и без).
Цена — без скидки.
Цена_1 — СО скидкой.
Следовательно, и две точки безубыточности.
q — количество продукции по ценам без скидки (точка безубыточности).
q_1 — количество продукции по ценам СО скидкой (ну вы поняли, да).
А так как по условию у нас равны операционка и прибыль, то мы имеем право записать соотношение следующим образом.
Цена_1 есть ни что иное, как исходная цена минус скидка, согласны?
Цена_1 = Цена*(1-S).
S – скидка.
А переменные расходы мы можем выразить из маржинальности.
Переменные расходы = Цена*(1-М)
М – маржинальность по цене без скидки.
В итоге получим соотношение, которое покажет нам: на сколько необходимо увеличить объем продаж в натуральном выражении при заданной скидке.
Осталось довести менеджерам по продажам, что при скидке Х% необходимо увеличить продажи, как минимум, на Y натуральных единиц.
Это только техническая сторона вопроса.
А вот какие вопросы должны предшествовать расчету скидки
Для чего вы даете скидку?
Кому конкретно давать скидку?
На какие товары давать скидку?
Но это уже совершенно другая история.
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Владислав Савушкин, управленческий учет.
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Владислав
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Маржа
Точка безубыточности