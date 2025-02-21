🧠Пятничный мозгонапрягатель. 7/52

Любители регламентированных отчетов и осв по 62 счету, общий сбор! Ищем цифры.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 ✅Билет на Бухгалтерскую весну 2025 заждался тебя (👈тык)

Задание🔽

В девяти квадратах спрятались девять цифр. Скобками показана сумма соседних цифр. Цифры не повторяются.

Какая цифра спряталась под знаком вопроса?

💯Это пригодится Кто идет на БухВесну-2025, тот … (👈тык) Excel. Продвинутый ВПР (👈тык) Гениальная бизнес-команда. Кто ты в ней? (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.