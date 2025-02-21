🧠Пятничный мозгонапрягатель. 7/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
✅Билет на Бухгалтерскую весну 2025 заждался тебя (👈тык)
Задание🔽
В девяти квадратах спрятались девять цифр. Скобками показана сумма соседних цифр. Цифры не повторяются.
Какая цифра спряталась под знаком вопроса?
💯Это пригодится
Кто идет на БухВесну-2025, тот … (👈тык)
Excel. Продвинутый ВПР (👈тык)
Гениальная бизнес-команда. Кто ты в ней? (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии7
Один вариант нашла, есть ли ещё - искать не буду, лень...
По-моему, возможен только 1 вариант, потому что получить 3 можно 2-мя способами, но второй не подходит - задваиваются цифры и вылезает 10.
Один вариант
Решила задачу
Топчик!
Порешаем. О судоку, легкотня ))
Да как так-то?)))