✅Функция = ВПР по нескольким условиям

Давненько Excel не заходил в гости на «Клерк», согласны? Небось уж и забыли, что такое ВПР. Ну это функция, которая вытаскивает данные по заданному условию. По одному? Пффф. Для нас, для Клерков, это какой-то детский лепет. Сегодня мы будем разговаривать по-взрослому. ВПР по нескольким условиям. Погнали!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1. Дополнительный столбец

Самый простой способ вытащить нужные нам данные через ВПР по нескольким условиям. Нам всего-навсего надо сцепить параметры для поиска в отдельном столбце.

Обратите внимание на амперсанд & в формуле. Он сцепляет условия и ищет их в Дополнительном столбце. В нашем случае это столбец А.

Как получить январьмагазин2 или февральмагазин1 надеюсь объяснять не надо😏Напишите, кто шарит как это сделать😉

2. ВПР+ЕСЛИ

Начинаем искать с Месяца (искомое значение). Далее подключаем поиск Магазина через условие ЕСЛИ. Тем самым создаем что-то вроде дополнительной виртуальной таблицы для поиска. Формула получилась составная, массивная. Да это ж и есть массив. Значит, чтобы она корректна работала, необходимо для ее активации нажимать Ctrl+Shift+Enter.

3. Псевдо ВПР

Не ВПРом единым. Осуществлять поиск данных по нескольким условиям можно с помощью функции =БИЗВЛЕЧЬ. Знали про такую? А она есть.

Ограничение - работа в динамике по горизонтали.

💯Это пригодится Визуализация данных в Excel (👈тык) Гениальная бизнес-команда. Кто ты в ней? (👈тык)

❗Коллеги, подкидывайте интересные задания для Excel⏩Будем разбирать. А также ставтье лайк🧡и подписывайтесь на меня✅ Донаты приветствуются💲

Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.