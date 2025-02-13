✅Функция = ВПР по нескольким условиям

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
1. Дополнительный столбец
Самый простой способ вытащить нужные нам данные через ВПР по нескольким условиям. Нам всего-навсего надо сцепить параметры для поиска в отдельном столбце.
Обратите внимание на амперсанд & в формуле. Он сцепляет условия и ищет их в Дополнительном столбце. В нашем случае это столбец А.
Как получить январьмагазин2 или февральмагазин1 надеюсь объяснять не надо😏Напишите, кто шарит как это сделать😉
2. ВПР+ЕСЛИ
Начинаем искать с Месяца (искомое значение). Далее подключаем поиск Магазина через условие ЕСЛИ. Тем самым создаем что-то вроде дополнительной виртуальной таблицы для поиска. Формула получилась составная, массивная. Да это ж и есть массив. Значит, чтобы она корректна работала, необходимо для ее активации нажимать Ctrl+Shift+Enter.
3. Псевдо ВПР
Не ВПРом единым. Осуществлять поиск данных по нескольким условиям можно с помощью функции =БИЗВЛЕЧЬ. Знали про такую? А она есть.
❗Коллеги, подкидывайте интересные задания для Excel⏩Будем разбирать.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии1
Тонкий excelевский юмор😏