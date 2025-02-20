✅Лучшее, что могло случиться с БухВесной-2025

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт , антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Наше окружение - наши ресурсы. Мы можем быть окружены людьми, которые нас тормозят или наоборот драйвят, мотивируют и развивают. Кто будет на конфе? Топовые эксперты, ведущие профессионалы и, что немаловажно, интересные люди. Бухгалтер - самый позитивный и жизнерадостный человек. Ведь так?

Окружить себя такими людьми - бесценно. Вложение в такие ресурсы - лучшая инвестиция этой весны.