✅Лучшее, что могло случиться с БухВесной-2025

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
✅Билет на Бухгалтерскую весну 2025 заждался тебя (👈тык)
ОКРУЖЕНИЕ
Наше окружение - наши ресурсы. Мы можем быть окружены людьми, которые нас тормозят или наоборот драйвят, мотивируют и развивают. Кто будет на конфе? Топовые эксперты, ведущие профессионалы и, что немаловажно, интересные люди. Бухгалтер - самый позитивный и жизнерадостный человек. Ведь так?
Окружить себя такими людьми - бесценно. Вложение в такие ресурсы - лучшая инвестиция этой весны.
НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА
Партнерства из такого окружения будут максимально эффективными, да и эффектными. Думал сделать визитки, но решил сгенерировать кур-код с контактами. Прогресс не стоит на месте. Рекламировать себя на страницах этой статьи не буду, вроде бы не положено. Да и кто из Клерков меня не знает?
Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
НОВЫЕ ФОТОКАРТОЧКИ
Вроде бы фоткать обещают на конференции, да? Фотокарточки пригодятся. Может даже аватарку сменю. Но это неточно.
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
НДС на УСН и прочие неприятности. ФинМодель, знаете ли, без этого не построишь. Тонкости, нюансы, экспертное мнение - буду фиксировать всё.
ОБЩЕНИЕ
Не работой единой. Клерки у нас и готовят так, что пальчики оближешь, и рукоделием занимаются, и стихи пишут. Ну я ж говорю, что бухгалтеры - интереснейшие люди.
✅5 ряд, 21 место. До встречи на Клерке (👈тык)
Владислав савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии4
Владислав, класс! Наконец-то лично познакомимся))
Йес))
Как же хочется с вами!
Онлайн-то хоть с нами будете?)