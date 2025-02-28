🧠Пятничный мозгонапрягатель. 8/52

Тили-тили, трали-вали, два месяца года мы проморгали. Любители искать копейку в несходящемся балансе, общий сбор! Блинное задание.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 ✅Билет на конференцию «БухВесна-2025» заждался тебя (👈тык)

Найдите стопку блинов с лишней черничкой. Ягодка ооооочень хорошо спряталась, ее целиком и не видно😏

Размялись? Теперь решим простенькую задачку🔽

У мамы есть две сковороды для блинов: с диаметром дна 24 и 16 см. Она воспользовалась большой сковородой, и у неё получилось 12 блинов. Сколько блинов получилось бы у мамы, если бы она воспользовалась меньшей сковородой? Блины на разных сковородах имеют одинаковую толщину.

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.