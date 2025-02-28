🧠Пятничный мозгонапрягатель. 8/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
✅Билет на конференцию «БухВесна-2025» заждался тебя (👈тык)
Найдите стопку блинов с лишней черничкой. Ягодка ооооочень хорошо спряталась, ее целиком и не видно😏
Размялись? Теперь решим простенькую задачку🔽
У мамы есть две сковороды для блинов: с диаметром дна 24 и 16 см. Она воспользовалась большой сковородой, и у неё получилось 12 блинов. Сколько блинов получилось бы у мамы, если бы она воспользовалась меньшей сковородой? Блины на разных сковородах имеют одинаковую толщину.
💯Это пригодится
Кто идет на БухВесну-2025, тот … (👈тык)
Excel. Продвинутый ВПР (👈тык)
Гениальная бизнес-команда. Кто ты в ней? (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии49
Лучшее место спрятать черничку - это желудок!)))
а когда ответ писать?
Вы уже уверены в ответе? Хотя, там вроде несложно... И вообще, 16 см - это фигня, а не блин...
конечно! у меня на столе калькулятор! )))))
Вы помните значение числа π? 🧐
А зачем????? я его тут вовсе не использовал!!!
вообще я конечно же помню, но зачем оно ????? гн, я и правда не понял как-то
Без формулы π*3+Да ни одно изменение налогообложения не проходит, а тут - блины!
π*3+Да - это для глобальных изменений, НДС на УСН например
Блин - это для лайтовых)
Чтобы площадь блина вычислить!)
ЗАЧЕМ ????
Вопрос был про количество блинов! её и ищем. Зачем же искать то, про что не спрашивали?
А давайте ещё и рецепт тогда найдём! а ещё посчитаем насколькуо угробилась наша мама с этими треклятыми былинами, по их всех пережарила!
сколько она сама вообще есть будет, после всей работы, включая ещё и помойку всей посуды!
....... и т д
кароче... не нужна нам площадь! если что, то можно вес блинов посчитать... каллории... Но площадь.....
Вот возьмите и расскажите ближайшей подруге "я сегодня напекла блинов 9 квадратных метра!"
Потом расскажите обязательно тут, что она вам ответила! )))))))
Может у Ирины другой алгоритм вычислений и без Пи не обойтись))
оно там действительно не нужно, Arhimed0 прав.
А при указанных диаметрах сковородок можно и без калькулятора посчитать.
Для слабаков) Только хардкор d=24))
После того, как черничку найдете)
Картинка какая жуткая... блин с мозгами...
Ага, Владислав - это шок-контент
Пятница? Пятница!
Мозгонапрягатель? Мозгонапрягатель.
Масленица? Масленица!
Так совпало)