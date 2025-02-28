Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 8/52

Тили-тили, трали-вали, два месяца года мы проморгали. Любители искать копейку в несходящемся балансе, общий сбор! Блинное задание.
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 8/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

✅Билет на конференцию «БухВесна-2025» заждался тебя (👈тык)

Найдите стопку блинов с лишней черничкой. Ягодка ооооочень хорошо спряталась, ее целиком и не видно😏

Размялись? Теперь решим простенькую задачку🔽

У мамы есть две сковороды для блинов: с диаметром дна 24 и 16 см. Она воспользовалась большой сковородой, и у неё получилось 12 блинов. Сколько блинов получилось бы у мамы, если бы она воспользовалась меньшей сковородой? Блины на разных сковородах имеют одинаковую толщину.

💯Это пригодится

Кто идет на БухВесну-2025, тот … (👈тык)

Excel. Продвинутый ВПР (👈тык)

Гениальная бизнес-команда. Кто ты в ней? (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин
134 подписчика 142 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками

Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками

Комментарии

49
    • Ирина Е
      Специалист

      Вы уже уверены в ответе? Хотя, там вроде несложно... И вообще, 16 см - это фигня, а не блин...

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Вы помните значение числа π?

            А зачем????? я его тут вовсе не использовал!!!
            вообще я конечно же помню, но зачем оно ????? гн, я и правда не понял как-то

            • Ирина Е
              Специалист

              Без формулы π*3+Да ни одно изменение налогообложения не проходит, а тут - блины!

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                Чтобы площадь блина вычислить!)

                ЗАЧЕМ ????

                Вопрос был про количество блинов! её и ищем. Зачем же искать то, про что не спрашивали?

                А давайте ещё и рецепт тогда найдём! а ещё посчитаем насколькуо угробилась наша мама с этими треклятыми былинами, по их всех пережарила!

                сколько она сама вообще есть будет, после всей работы, включая ещё и помойку всей посуды!

                ....... и т д

                кароче... не нужна нам площадь! если что, то можно вес блинов посчитать... каллории... Но площадь.....

                Вот возьмите и расскажите ближайшей подруге "я сегодня напекла блинов 9 квадратных метра!"

                Потом расскажите обязательно тут, что она вам ответила! )))))))

          • Старый ворчун

            Вы помните значение числа π?

            оно там действительно не нужно, Arhimed0 прав.

            А при указанных диаметрах сковородок можно и без калькулятора посчитать.