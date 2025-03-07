🧠Пятничный мозгонапрягатель. 9/52

✅Билет на конференцию «БухВесна-2025» заждался тебя (👈тык)

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт , антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Задание🔽

💯Это пригодится

Кто идет на БухВесну-2025, тот … (👈тык)

Excel. Продвинутый ВПР (👈тык)

Гениальная бизнес-команда. Кто ты в ней? (👈тык)