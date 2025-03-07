Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 9/52

Первый весенний мозгонапрягатель. Задание схематозное! Ну всё, как мы любим. Поехали!
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 9/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

✅Билет на конференцию «БухВесна-2025» заждался тебя (👈тык)

Задание🔽

💯Это пригодится

Кто идет на БухВесну-2025, тот … (👈тык)

Excel. Продвинутый ВПР (👈тык)

Гениальная бизнес-команда. Кто ты в ней? (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

134 подписчика 143 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

18
  • Алейда

    Какое-то слишком мудрёное задание для предпраздничного дня)) никого нет))

    • Ирина

      Да нет... просто лень...(тут смайлик смеющийся)

    • LIrina-1973

      Нас уже домой отпустили, например. Я напоследок глянула.

      • Алейда

        Я изначально сегодня дома) Но мне лень)

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Нас уже домой отпустили, например.

        А Вы строго по команде приходите и уходите? Если отпустили, то нужно бежать?

        Блин..... я тут про себя подумал.... Если бы каждый раз после слов "можно идти" я бы уходил.... наверное на предприятии меня бы никто и не знал бы!

        Этак меня отпускают как только поздоровкались сразу же. А работу тогда когда работать....