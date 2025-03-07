🧠Пятничный мозгонапрягатель. 9/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии18
Это они перемножаются или просто рядышком стоят? ))
Я не знаю)) Думаю, что просто рядышком стоят. Типа какая-то логика должна быть)
Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками, любовью и новыми возможностями🤩С праздником🌞
Спасибо)
Рано торты выложили! Они так решать ваще не будут!
Может наоборот) Стимул. Быстрее решить и за тортики)
Какое-то слишком мудрёное задание для предпраздничного дня)) никого нет))
Да нет... просто лень...(тут смайлик смеющийся)
Так и было задумано) Такую дичь в массы пускать страшно)))
Нас уже домой отпустили, например. Я напоследок глянула.
Я изначально сегодня дома) Но мне лень)
А Вы строго по команде приходите и уходите? Если отпустили, то нужно бежать?
Блин..... я тут про себя подумал.... Если бы каждый раз после слов "можно идти" я бы уходил.... наверное на предприятии меня бы никто и не знал бы!
Этак меня отпускают как только поздоровкались сразу же. А работу тогда когда работать....