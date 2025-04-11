🧠Пятничный мозгонапрягатель. 14/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите 11 отличий😏🍜
Если такая картинка была - маякните😉
1️⃣Визуализация данных в Excel (👈тык)
2️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)
3️⃣Подписывайся на меня (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии35
Коллеги, идемте разминать мозги!
Бегууу
Разминать надо было раньше))) Теперь жесткий напряг уже! Только хардкор))
в общем-то тут одно отличие: на первой картинке кто-то явно всё попробовал!
Концептуально - Да! Но есть нюансы)
7 сразу, остальные надо искать)
Нормально стартанули!
Так же)
Тоже 7 слёту...