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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 14/52

Любители искать нестыковки в счетах 90.1 и 90.3, общий сбор! Ходят слухи, что на картинках в задании есть 11 отличий. И это вам не это — не НДС! Найдете их все?
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 14/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите 11 отличий😏🍜

Если такая картинка была - маякните😉

1️⃣Визуализация данных в Excel (👈тык)

2️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)

3️⃣Подписывайся на меня (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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