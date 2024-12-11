Владислав Савушкин
Бухгалтерские программы

✅Визуализация данных в Excel

Графики, условное форматирование. Кто ты без них? Гений, плейб..ой, это нескромно, миллиард...ну почти. Гениальная замена привычных инструментов визуализации данных в Excel. Сохраняйте в Избранное.

Салют, бизнес-сообщество🚀

Вы же в курсе, что на «Клерк» ежемесячно заходят миллионы пользователей с разной подготовкой в Excel и Google-таблицах. Кого-то пугает слово из трех букв =ВПР, а кому-то интересны необычные лайфхаки. Ловите три варианта визуализации данных в Excel без использования графиков и условного форматирования😉

=ПОВТОР(…)

А вы знали, что визуализировать данные можно с помощью формулы? Вот как это можно сделать🔽

Странно вырезалось) Так-то графики разных цветов. Ну сами попробуете😉

Много палочек (I на букве Ш) Excel не переваривает, поэтому данные рекомендую поделить. Например, на 1000, как в моем примере.

Кстати, если поиграться со шрифтами, то можно получить инфографику из тортиков🎂

Вставка символа

Здесь всё элементарно: Вставка⏩Символ⏩Выбираете любой🙂

Пишите простую формулу и получаете результат🔽

Проверка данных

Выделяем диапазон с данными (продажи)⏩Переходим на вкладку Данные⏩ Проверка данных⏩Заполняем условия (у меня вот так)

А дальше в той же Проверке данных выбираем пункт⏩Обвести неверные данные

Прикольно, согласны?😉

❗Глядь, как полезно

Excel. Special для бухгалтера (👈тык)

Не Балансом одним. ТОП-отчет управленки (👈тык)

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.

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