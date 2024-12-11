✅Визуализация данных в Excel

Салют, бизнес-сообщество🚀
Вы же в курсе, что на «Клерк» ежемесячно заходят миллионы пользователей с разной подготовкой в Excel и Google-таблицах. Кого-то пугает слово из трех букв =ВПР, а кому-то интересны необычные лайфхаки. Ловите три варианта визуализации данных в Excel без использования графиков и условного форматирования😉
=ПОВТОР(…)
А вы знали, что визуализировать данные можно с помощью формулы? Вот как это можно сделать🔽
Много палочек (I на букве Ш) Excel не переваривает, поэтому данные рекомендую поделить. Например, на 1000, как в моем примере.
Кстати, если поиграться со шрифтами, то можно получить инфографику из тортиков🎂
Вставка символа
Здесь всё элементарно: Вставка⏩Символ⏩Выбираете любой🙂
Пишите простую формулу и получаете результат🔽
Проверка данных
Выделяем диапазон с данными (продажи)⏩Переходим на вкладку Данные⏩ Проверка данных⏩Заполняем условия (у меня вот так)
А дальше в той же Проверке данных выбираем пункт⏩Обвести неверные данные
❗Глядь, как полезно
Excel. Special для бухгалтера (👈тык)
Не Балансом одним. ТОП-отчет управленки (👈тык)
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии3
А вот и обещанный полезный пост!
Да😉 Пост о необычных возможностях Excel, овладев которыми, вы получите новые способности✅
Забрала в избранное, хотя до таких высок в табличках мне еще далеко((