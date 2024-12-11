✅Визуализация данных в Excel

Вы же в курсе, что на «Клерк» ежемесячно заходят миллионы пользователей с разной подготовкой в Excel и Google-таблицах . Кого-то пугает слово из трех букв =ВПР, а кому-то интересны необычные лайфхаки. Ловите три варианта визуализации данных в Excel без использования графиков и условного форматирования😉

А вы знали, что визуализировать данные можно с помощью формулы? Вот как это можно сделать🔽

Странно вырезалось) Так-то графики разных цветов. Ну сами попробуете😉

Много палочек (I на букве Ш) Excel не переваривает, поэтому данные рекомендую поделить. Например, на 1000, как в моем примере.

Кстати, если поиграться со шрифтами, то можно получить инфографику из тортиков🎂