🧠Пятничный мозгонапрягатель. 15/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите 9️⃣ бегемотов🐘(это слон, но ищем бегемотов)
1️⃣Визуализация данных в Excel (👈тык)
2️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)
3️⃣Подписывайся на меня (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии39
Ура! Мозгонапрягатель! Нашла одну собаку, считается?))
Сутулую?
Конечно))
К концу рабочей недели ссутулилась)
Ссутулилась - есть такое слово?
есть.
Собака за бегемота? Хм))) Там коровы есть, хотя бы их засчитать можно)))
Мне бегемот на обложке почему-то напомнил монстра из "Одни из нас". Сейчас новый сезон вышел, наверное поэтому))
Нашла! Надеюсь, что это были бегемоты :D
В комментах выше собаку нашли) Так что всё может быть.
Готово! Все девять.
Отлично!