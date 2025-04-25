🧠Пятничный мозгонапрягатель. 16/52

Кто работает со счетом №16 из плана счетов, отзовитесь?

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2️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт , антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

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