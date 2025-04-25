🧠Пятничный мозгонапрягатель. 16/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите на картинке 1️⃣6️⃣ тигров🐆
1️⃣Визуализация данных в Excel (👈тык)
2️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии24
Вот теперь пятница точно началась! Коллеги, приходите))
16 нашла.
Отлично! Пятница официально наступила)))
когда УЖЕ нашла - то это значит, что пятница уже и закончилась.
Наступает она с появлением задачи. Длится в процессе решения. А заканчивается - с решением.
какая мимолетная пятница, однако ))
Целый бизнес-процесс получается)
Нашла)
Замечательно! Быстро справились?
главное было увеличить картинку) - 2 мин