🧠Пятничный мозгонапрягатель. 18/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите предметы на картинке⏬
1️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)
2️⃣Не чихуахуа ли ты менеджер? Проверь себя (👈тык)
3️⃣Подписывайся на меня (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии19
Надеюсь, что такого задания не было🤔
Такого не было! Не переживайте, Влад! Люблю искать предметы на картинках))
@nlukina, отлично! Всех мозгонапрягателей не упомнишь)))
Спасибо, отвлеклась)
Легкотня)))
@Королева, ну на лайте, да))