🧠Пятничный мозгонапрягатель. 19/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите 19 отличий на картинках🔽
1️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)
2️⃣Не чихуахуа ли ты менеджер? Проверь себя (👈тык)
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии19
Ура! Пятница пришла!
Отмечаем окончание рабочей недели
Картинка из учебника советского разведчика? Узнала и нашла все отличия. А трусы шпион забыл
Так точно!
а где там эти забытые трусы?
@Arhimed0, как положено, на веревочке на крыльце
Нашла) хз это именно те, что задумано или нет, но 19))
Так же думаю. Может если поискать, то их больше получится)))
@buhkompas, 19 - это минимум) Дальнейшие ограничения продиктованы только фантазией)))