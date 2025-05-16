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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 19/52

Задание такое же простое, как анализ счета 19.
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 19/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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