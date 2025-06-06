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🧠Пятничный мозгонапрягатель. 22/52

Сегодня отправляемся в турне по городам России. А чтобы не заплутать по дороге, я подготовил подсказки с основными достопримечательностями населенных пунктов на маршруте. Теперь точно не заблудишься. Хотя... Перед путешествием проверь-ка себя в викторине. Поехали!