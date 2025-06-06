🧠Пятничный мозгонапрягатель. 22/52
Сегодня отправляемся в турне по городам России. А чтобы не заплутать по дороге, я подготовил подсказки с основными достопримечательностями населенных пунктов на маршруте. Теперь точно не заблудишься. Хотя... Перед путешествием проверь-ка себя в викторине. Поехали!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
И так! Начинаем викторину с самого простого, чтобы вы поняли как это работает🔽
1️⃣Каналы и белые ночи
2️⃣Хомлины и марципан
3️⃣Волга и Чкаловская лестница
4️⃣Северное сияние и "Алеша"
5️⃣Мозгонапрягатель и грибы с глазами
❗Это полезно и интересно
✅Финмодель (👈тык)
📛ТОП-3 запроса по управленческому учету (👈тык)
⭐️Система управленческого учета. Как внедрять? (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии17
да блин, промазала в последнем(
Спасибо за задание, сильно легкое))
Вот сейчас обидно было😄
Йес!💪
Внеплановая неделя викторин у меня получилась))
викторин много не бывает.😁
@Natalia_Ars, на следующей неделе может еще замутим😉
@vladsavushkin, еще на этой неделе будет. я делаю ))
@VikaV2193, класс!!!
@vladsavushkin, записала в блокнотик, не отвертитесь.😁
@vladsavushkin, будем ждать с нетерпением! Шутка ли - пятничный мозгонапрягатель в среду!
@IriEro, ааааа))) Это вам спасибочки, что напомнили😉
Интересная викторина. Мало вопросов, хочется больше. Чувствую себя викторинным маньяком теперь))
Виктория, изначально вопросов было 10))) Но! Решил на две части разбить. Идеи-то для напряжения ваших мозгов небезграничны😃