ЦОК КПП ОСНО 02.06 Мобильный
Владислав Савушкин

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 22/52

Сегодня отправляемся в турне по городам России. А чтобы не заплутать по дороге, я подготовил подсказки с основными достопримечательностями населенных пунктов на маршруте. Теперь точно не заблудишься. Хотя... Перед путешествием проверь-ка себя в викторине. Поехали!
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 22/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

И так! Начинаем викторину с самого простого, чтобы вы поняли как это работает🔽

1️⃣Каналы и белые ночи

Проголосовали 19 человек

2️⃣Хомлины и марципан

Проголосовали 19 человек

3️⃣Волга и Чкаловская лестница

Проголосовали 19 человек

4️⃣Северное сияние и "Алеша"

Проголосовали 19 человек

5️⃣Мозгонапрягатель и грибы с глазами

Проголосовали 19 человек
Как успехи? Делитесь в комментариях😉

❗Это полезно и интересно

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Дата публикации: 06.06.2025, 11:11

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

140 подписчиков 166 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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