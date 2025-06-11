🧠Пятничный мозгонапрягатель. 23/52
Города. Прошлое задание многим показалось слишком легким. Не предъява конечно, но вызов принят) Погнали!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Играем в города. Поехали🔽
1️⃣Самый удалённый от Москвы город, находящийся в её часовом поясе
2️⃣Город с самым большим количеством туристов относительно числа жителей
3️⃣Самый центральный город России с точки зрения географии
4️⃣Ближайший город к Москве, где время отличается уже на час
5️⃣Самый холодный город России
6️⃣Самый высокогорный город России
7️⃣Город с самой длинной крепостной стеной
8️⃣Меньше всего жителей в городе ...
❗Это полезно и интересно
✅Финмодель (👈тык)
📛ТОП-3 запроса по управленческому учету (👈тык)
⭐️Система управленческого учета. Как внедрять? (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии25
Это нечестно 🤪 😆
Все-таки названия должны быть хоть немного знакомыми. А если гуглить, где находятся Вуктыл и Избербаш, и города ли это воопсче, то будут нечестными ответы.
Я честно только на 3 правильно ответила)
Это стимул освежить свои знания в области географии, не?😏
а Вы это по географии изучали?
Освежить - это когда они всё-таки были, но со временем подзабылись. И вот, ковыряясь в подкорковом слое... путём определённых усилий по раскопкам, что-то добывается
А когда ни разу про это воопче не слыхал.....
ВАрианта два - или тыком куда попанет , или... трындекс.
@Arhimed0, ну шутка ж😏
Я честно не гуглила) ответила правильно на 5 из 8)) срезалась на городах со знакомыми названиями)
@Алейда, неплохо, неплохо)
И я на 3) Причём, в Тырныауз случайно попал. Да и в другие два тоже)
я просто попал 3 раза правильно.
Но при этом не считаю что ответил.
Удивило... Получается что Воркута в одном часовом поясе?
С часовыми поясами мимо, надо карту что ли посмотреть ))
Чухлома!? Серьезно Чухлома это реальный город? Ну не могла я его выбрать никак.
Не считала сколько правильных. Прикольные названия городов, это очень любопытно все ))
Сам в шоке)
А заметили, что второй вопрос выбивается из общей схемы?
@IriEro, ааааа) Четко подметили😉
я была в Плёсе, с ним всё понятно
маленький такой на берегу Волги
санатории, музей Левитана
понятно, что там одни туристы
это разве город? это не город, а одни горы и пригорки )))
спуститься к воде тот еще квест
а подняться потом!
для слабаков местные такси открытые машинки )))
@elena.panyushkina@techforward.ru, главное, что количество туристов на 1 кв.км превышает таковое в Москве!
А как называется житель этого города? а жительница?
@Arhimed0, дорогие чухломчане или дорогие чухломичи или дорогие чухломинцы
@VikaV2193, чухломгородцы.
Да, сегодня пришлось подумать...