Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 23/52

Города. Прошлое задание многим показалось слишком легким. Не предъява конечно, но вызов принят) Погнали!
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 23/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Играем в города. Поехали🔽

1️⃣Самый удалённый от Москвы город, находящийся в её часовом поясе

Проголосовали 32 человека

2️⃣Город с самым большим количеством туристов относительно числа жителей

Проголосовали 32 человека

3️⃣Самый центральный город России с точки зрения географии

Проголосовали 29 человек

4️⃣Ближайший город к Москве, где время отличается уже на час

Проголосовали 28 человек

5️⃣Самый холодный город России

Проголосовали 27 человек
На этот раз городов будет больше пяти😏

6️⃣Самый высокогорный город России

Проголосовали 27 человек

7️⃣Город с самой длинной крепостной стеной

Проголосовали 28 человек

8️⃣Меньше всего жителей в городе ...

Проголосовали 27 человек

❗Это полезно и интересно

Финмодель (👈тык)

📛ТОП-3 запроса по управленческому учету (👈тык)

⭐️Система управленческого учета. Как внедрять? (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

140 подписчиков 167 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

25

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум