🧠Пятничный мозгонапрягатель. 24/52
Клерки, общий сбор! Ищем предметы.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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✅Финмодель (👈тык)
📛ТОП-3 запроса по управленческому учету (👈тык)
⭐️Система управленческого учета. Как внедрять? (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии29
Готово!
Отлично😉
Чудесненько нашлось всё.
Вы заметили, что опять нет пирога? 🤔
@IriEro, Владислав его наверное уже скушал😂
@buhkompas, если бы...
@IriEro, это в задании нет. А на картинке - надо ещё поискать! Может в кармане у кого или за кустиком....
тоже вариант! Значит - в желудке!
@IriEro, видишь пирог? Нет. А он есть😄
@IriEro, как это нет? сегодня как раз есть. Белка с собакой сверу справа лепят пирог как раз
@VikaV2193, да какой же это пирог? Это бездуховный бургер!
@IriEro, нее.. ну какой бургер? это пирог с лимонами внутри и вишенкой сверху ))
@VikaV2193, это не лимоны, это помидоры, сверху кунжутом присыпано..
А вообще-то, Владислав, требуем раскрасить произведение, которое слепили белка и пёс, а то у нас расхождение наметилось (так сказать, разместите комментарии к данному объекту)
@IriEro, согласна. Пирога нет. Бургер - это не наше
@buhkompas, ну как так то? в кои-то веки я нашла пирог и тут он бургер оказывается. ))
@VikaV2193, а собака - так и вообще уже скоро на пирог и пойдёт!
Супер! Быстро справились?)
@vladsavushkin, быстро.
@buhkompas, с пирогами что?
@Arhimed0, пирог куда-то запропастился. Я выдвинула предположение, но Владислав его отмёл
Быстро получилось найти. Видимо помогает опыт сверок с налоговой
Полезный навык😁
@vladsavushkin, он мне везде помогает, даже в картах)
@fressigran@, вот с этого места поподробнее)))