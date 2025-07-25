💥Новости на Клерке 25.07.25
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
1️⃣Как проверить начальника на адекватность?
Уровень адекватности руководителя можно определить по его реакции на денежные вопросы.
Заявила предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян
Если он не самодур, то будет готов выслушать предложения подчинённого по увеличению заработной платы. Подобные беседы служат своего рода лакмусовой бумажкой, по которым сотрудник может оценить начальника.
Клерки, проверьте! В комментариях поделитесь результатами😏
2️⃣В отпуск по принуждению
Каждого пятого россиянина начальник отправлял в отпуск против воли. Согласно исследованию, 17% россиян признались, что их заставляли уходить в отпуск против их желания. Бедняги😏
Аналитики РИАМО отметили, что чаще всего с подобным давлением сталкиваются мужчины - 21% против 15% среди женщин.
Основным способом давления стали настойчивые просьбы и регулярные напоминания - их отметили 75% респондентов, оказавшихся в такой ситуации. Ещё 11% заявили о прямых угрозах списания отпускных дней, а 4% - о риске лишения премии или даже увольнения.
«Мягкое принуждение» чаще всего применяется в административной сфере (84%), бухгалтерии (83%) и IT (82%).
Клерки, кого «мягко принуждали» сходить в отпуск?
3️⃣И тебя вылечат
В Китае больница интегрированной традиционной китайской и западной медицины Циньхуандао (провинция Хэбэй) запустила специальную амбулаторную службу для людей, которые считают свою трудовую деятельность бессмысленной. Бессмысленной, Карл!
В Клинике нелюбви к работе помогают людям, которые испытывают усталость, истощение, эмоциональную нестабильность или не видят смысла в работе.
Клерки, вы видите смысл в своей работе?😎
Выпуск новостей про работу какой-то получился🤔
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии37
Доброго всем утра и хорошего дня!
Доброе утро!
Нам отпуск не надо, работу давай!
Вот и я о том же! Только хардкор!!!
На многих производственных предприятиях в отпуска отправляют... в период когда снижение производства происходит.
Мне друг постоянно про это говорит. Снизилось - отправляют в отпуска. Всё равно работы особой нет. Соответственно, оставшись работающим зарплата будет никакая, а в отпуске среднюю свою получишь из предыдущих месяцов, когда работали
А в другое время будет "много заказов" они работать начинают в круглосуточном режиме - хрен тебя кто в это время отпустит!
НУ вот как-то так
Конечно же эти люди честно ответят на заданный вопрос, что их ОТПРАВЛЯЛИ
@Arhimed0, есть такая практика.
Владислав, доброе утро!
Выпуск супер, 🚀для поднятия настроения с утра, прям топчик! 💯🔥
это конечно шедевр 😄🤗
Ольга, приветствую! Да, хотел вчера эти новости выпустить, но решил, что в пятницу прям самое оно будет
Ноу комментс просто
@Владислав Савушкин,
💯Вот в пятницу с утра, прям то что нужно)) 👍