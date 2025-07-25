💥Новости на Клерке 25.07.25

Как проверить начальника на адекватность? Пошел ты...в отпуск!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣Как проверить начальника на адекватность?

Уровень адекватности руководителя можно определить по его реакции на денежные вопросы. Заявила предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян

Если он не самодур, то будет готов выслушать предложения подчинённого по увеличению заработной платы. Подобные беседы служат своего рода лакмусовой бумажкой, по которым сотрудник может оценить начальника.

Клерки, проверьте! В комментариях поделитесь результатами😏

2️⃣В отпуск по принуждению

Каждого пятого россиянина начальник отправлял в отпуск против воли. Согласно исследованию, 17% россиян признались, что их заставляли уходить в отпуск против их желания. Бедняги😏

Аналитики РИАМО отметили, что чаще всего с подобным давлением сталкиваются мужчины - 21% против 15% среди женщин.

Основным способом давления стали настойчивые просьбы и регулярные напоминания - их отметили 75% респондентов, оказавшихся в такой ситуации. Ещё 11% заявили о прямых угрозах списания отпускных дней, а 4% - о риске лишения премии или даже увольнения.

«Мягкое принуждение» чаще всего применяется в административной сфере (84%), бухгалтерии (83%) и IT (82%).

Клерки, кого «мягко принуждали» сходить в отпуск?

3️⃣И тебя вылечат

В Китае больница интегрированной традиционной китайской и западной медицины Циньхуандао (провинция Хэбэй) запустила специальную амбулаторную службу для людей, которые считают свою трудовую деятельность бессмысленной. Бессмысленной, Карл!

В Клинике нелюбви к работе помогают людям, которые испытывают усталость, истощение, эмоциональную нестабильность или не видят смысла в работе.

Клерки, вы видите смысл в своей работе?😎

Выпуск новостей про работу какой-то получился🤔